Dos días después del naufragio de un pesquero en Grecia, que se saldó con la muerte de al menos 78 personas, los equipos de rescate descartan este viernes que puedan encontrar más supervivientes. A bordo iban 750 migrantes, según testimonios de los testigos, que habrían pagado entre 4.000 y 6.000 euros por el pasaje que condujo a la muerte en el mar Jónico a la mayoría de ellos.

Hasta el lugar del rescate se han trasladado algunos familiares de los pasajeros para intentar dar con sus allegados. Algunos, lo han logrado, otros, aún mantienen la esperanza de que aparezcan, aunque sea muy improbable a estas alturas. Hasta allí, se ha desplazado un equipo de TVE.

Los familiares esperan un milagro

A través de la verja que separa el refugio en el que han permanecido las últimas 48 horas los 104 migrantes rescatados, dos hermanos se besan y abrazan mientras uno de ellos no puede contener las lágrimas.

Las quemaduras de su cara son el rastro más visible de lo que ha vivido en los últimos días a bordo del pesquero, en alta mar. Identificado como el número 24 en la nave que ha acogido a los rescatados, este viernes ha vuelto a ser Fathi, gracias a que su hermano Mohamed lo ha encontrado

"No te preocupes, no llores", le dice Mohamed, desde el otro lado de la valla que les separa. Son palestinos; Mohamed vive en Países Bajos y Fathi llevaba cerca de dos en Libia. No iba solo en el barco, su cuñado estaba con él, pero no tienen noticias suyas.

"No te preocupes, vamos a buscarle, quizás está en el hospital", dice Mohamed, tratando de consolar a su hermano.

A primera hora del viernes, buena parte de los supervivientes estaba en la puerta de la nave. Fuera, había más gente buscando a sus familiares.