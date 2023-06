La piel tiene memoria: Las quemaduras solares de la infancia marcan los tumores que vamos a tener a lo largo de nuestra vida

El cáncer de piel es uno de los tumores cuyo aumento se ha generalizado en toda Europa. En la actualidad, se diagnostican 36.000 casos de cáncer de piel al año, con 12.000 defunciones anuales. Los datos en España reflejan casi 2.000 casos nuevos anuales, con casi 700 defunciones. En el caso de la ciudad de Málaga, se han diagnosticado este año 170 nuevos casos de melanomas en el Hospital clínico Virgen de la Victoria.

“No solamente existe el melanoma. Hay otros tipos de tumoers que también están aumentando.“

Por el Día Mundial del Cáncer de Piel, dicho hospital realizó una serie de actividades que ponían en valor la prevención del cáncer de piel. Así lo reiteraba Jesús Fernández Galán, director Hospital Virgen de la Victoria: “Tienen la función de promover la prevención y el diagnóstico precoz, sobre todo del melanoma, aunque hay otros cánceres de piel”. El Doctor Enrique Herrera, jefe de servicios de dermatología, añade: “De cara a otro tipo de tumores, heridas que no cicatrizan, pequeñas costras... Si te pones crema antibiótica durante tres o cuatro semanas y no mejora… Hay que tener en cuenta de que no solamente existe el melanoma, que hay otros tipos de tumores que también están aumentando”.

Los consejos de siempre Jesús Fernández Galán destaca, entre las medidas de protección de rayos ultravioletas del sol, “hacer las medidas correctamente: Evitar las horas centrales del día y exponer a los niños solamente en las horas tempranas y tardías del día, pero no a las horas centrales”. De hecho, hay que protegerse de esta exposición directa utilizando sombrillas, gorras y camisetas. En el evento, había carteles informativos con datos que no podemos olvidar, como que el 80% de los rayos del Sol pueden atravesar las nubes. Este dato es de vital importancia para acentuar que, aunque no nos esté dando directamente el sol en la piel, debemos protegerla cuando hagamos una actividad al aire libre. Las cremas solares tienen distinto nivel de protección. Solamente las de protección alto (FPS 50) son las que resguardan de los rayos más peligrosos. Hay que aplicarlas sobre la piel cada dos horas o después de cada baño. Además, hay que recordar que el 70% de nuestro cuerpo es agua, por lo que la ingesta frecuente de esta provocará una piel hidratada que cuida también frente a los rayos solares.

Un aumento temporal El cáncer de mayor incidencia en España es el de colon, pero, en la zona mediterránea, el cáncer de piel es el que tiene mayor mortalidad, según nos informa Pedro González, gerente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). “Vemos un aumento en torno a un 15-20% de casos anuales.“ “Desde el año 2018, vamos viendo un aumento. Hubo una especie de meseta en los años previos y ahora vemos un aumento en torno a un 15-20% de casos anuales”, confirma Doctor Enrique Herrera. Como ya hemos comentado, este año se han diagnosticado 170 nuevos casos de melanoma en el Hospital Virgen de la Victoria. Sin embargo, no solo se ha llegado a un récord de diagnóstico, sino que han aumentado también los graves. Según el jefe de servicios de dermatología: “De todos estos casos, el 17% de estos casos son con metástasis”. Las causas de este aumento son los hábitos de vida. “El mantra ‘el sol está peor’ no es cierto. Estuvo peor en los años ochenta por el famoso agujero de la capa de ozono. El sol está igual ahora a hace cinco años y, en cambio, se han multiplicado exponencialmente el número de melanomas”, nos cuenta el jefe de servicios. Durante un tiempo, se creía que el aumento de casos se debía a que se diagnosticaban mejor. “Esto tendría sentido si solamente hubieran aumentado los finos, pero no han sido así porque han aumentado los finos y los más graves”, afirma Herrera. La mortalidad por melanoma baja por primera vez en menores de 65 años, aunque sube en los mayores RTVE.es / EFE Hoy en día, a pesar de que tenemos más consciencia, la mayoría de las actividades de ocio están asociadas al sol, tanto en verano como en invierno. “Parece ser que los hábitos de vida influyen”, concluye el Doctor Enrique Herrera. “En verano queremos ir a la playa y en invierno queremos ir a Cancún. Esto, a largo plazo, en poblaciones como la nuestra del sur de Europa, tiene una repercusión”. La información está al alcance de todos. De hecho, el Doctor observa en las playas cómo las familias protegen a los más pequeños. “Sabemos perfectamente lo que es malo y lo que nos conviene”, insiste. “Es fundamental porque estos tumores que vemos ahora es el copago de hace veinte años, es decir, las quemaduras solares que tenemos en la infancia van a marcar el 80-90% de los tumores que vamos a tener a lo largo de nuestra vida”. Por todo esto, se concluye que, como los niños están protegidos, las cifras mejorarán dentro de 15 a 20 años. Los dermatólogos prevén que en 2030 se tripliquen los casos de melanoma en España EFE

La evolución del cáncer de piel ‘La piel tiene memoria’ es una frase que ha transcendido y al Doctor Enrique Herrera, jefe de servicios de dermatología, le gusta mucho: “La gente la entiende y es así. El sol que yo tomé cuando nací y mi madre me llevó hasta el coche desde el hospital, ese sol está acumulado y mi piel se acuerda de él. Conforme va pasando el tiempo, voy acumulando más sol”. “Si se coge a tiempo, la curación está por encima del 95%.“ Una de las grandes ventajas del melanoma es que se ve, por lo que es posible un diagnóstico temprano. Este siempre conlleva una mejor evolución. Herrera nos lo explica: “Si se coge a tiempo, la curación está por encima del 95%. En cambio, si es un tumor avanzado con metástasis, bajamos a cifras que rondan el 50 %”. Durante la observación, hay que tener en cuenta el ‘ABCDE’. La ‘A’ se refiere a asimetría; la ‘B’ hace referencia a los bordes, que hay que estar pendiente de si cambian; la ‘C’ concierne al color, el cual preocupa si es muy oscuro o tienen distintos tonos; la ‘D’ alude al diámetro, que aumenta su importancia a partir de los 6 milímetros; y, por último, pero no menos importante, la ‘E’ hace referencia a cualquier evolución que tenga, como picores o sangrado. Por último, hay que destacar que tener un lunar de toda la vida no implica ni que sea bueno ni que sea malo, sino que lo que hay que darle importancia es a los cambios.

Diferentes tipos de piel “En Holanda, van a dar cremas protectoras gratuitas en la playa y conciertos.“ Cada persona tiene un escudo protector que puede consultarlo con los profesionales para saber si su piel tiene más o menos protección. “No es lo mismo tener una piel muy blanquita, como los nórdicos, o tener la piel más oscura, como un tipo 3 o tipo 4”, insiste Herrera. “Hablando de nórdicos, he visto en la televisión una noticia que me ha llamado la atención. En Holanda, van a dar cremas protectoras gratuitas en la playa y conciertos”. Para las personas con un fototipo muy claro, esta iniciativa que protege de la exposición solar es importante, puesto que, gracias a la globalización, se veranea en cualquier lugar del mundo. España es un destino turístico muy elegido y esta medida debería implementarse para fomentar que vengan sin tener que preocuparse de este tipo de problemas de salud en el futuro. Las vacaciones baratas de los 60, posible causa del aumento del melanoma en Reino Unido RTVE.es De hecho, Pedro González, gerente provincial de la AECC, destaca una campaña publicitaria hacia los daneses que viajaban a nuestras cosas: “Decían que tuvieran cuidado con el sol. Si ellos lo ven desde tan lejos, nosotros que estamos aquí tenemos que tener más cuidado”.