Belarra alerta del riesgo de que con PP y Vox los derechos sociales sean una "limosna"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha alertado este miércoles del riesgo de que con futuros gobiernos autonómicos y municipales entre PP y Vox los derechos sociales se conviertan en "limosna" y ha exigido que se garanticen porque, ha dicho, "no son algo de segunda categoría".

Lo ha hecho en la presentación de la Estrategia Estatal de la Infancia y Adolescencia 2023-2030, donde ha reivindicado el trabajo realizado durante la legislatura "tratando de construir derechos" y la necesidad de afirmarlo "con toda la valentía y con toda la fortaleza" tras "escuchar estos días" el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar juntos en la Comunidad Valenciana.

"No me sorprende que la ultraderecha pida eso que ellos llaman Asuntos Sociales, nosotras llevamos toda la legislatura tratando de construir derechos, no queremos limosna, ni para nuestros niños ni para nuestra gente. Queremos derechos garantizados, los derechos sociales no son asuntos, no son algo de segunda categoría", ha subrayado.

Y ha aseverado que los niños y adolescentes "son sujetos de pleno derecho, no son objetos de nadie, no son propiedad de nadie, tampoco de sus padres y de sus madres, son personas con mayúsculas y por eso tienen que tener todos sus derechos garantizados".

Belarra ha repasado los avances en derechos de la infancia logrados en esta legislatura y ha citado la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), la Garantía Infantil Europea, la "nueva generación" de derechos feministas, la Ley de Vivienda o el escudo social para protegerse de la pandemia y de las consecuencias de la guerra de Ucrania.

En el acto se ha presentado la Estrategia Estatal de la Infancia y Adolescencia 2023-2030, un documento aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo que tiene entre sus objetivos que ningún menor de 6 años tutelado viva en centros de acogida en 2026 o rescatar antes de 2030 a más de 700.000 niños de la situación de pobreza en la que crecen.