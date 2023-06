Numerosos fans de Rammstein están tratando de revender sus entradas para los próximos conciertos de la banda alemana, envuelta en un escándalo de presuntos abusos sexuales, según han informado diversos medios alemanes.

Desde días anteriores al concierto de este miércoles por la noche en Múnich (sur) y a otros tres espectáculos esta semana en varias ciudades alemanas, cientos de seguidores de la banda ofrecen sus entradas a través de plataformas como "Fansale", incluso a precios inferiores a los de compra.

En los últimos años, no era posible adquirir entradas en vísperas de los conciertos de la popular banda alemana, pues estas se agotaban ya con meses de antelación.

En redes sociales como Twitter, donde el nombre de Rammstein y el de su vocalista, Till Lindemann, son tendencia desde hace días, muchos usuarios expresaron su decepción ante las alegaciones de abusos contra el cantante, que han provocado un escándalo en Alemania.

"He decidido vender mis entradas para Berlín. Lo hago con pesar porque me encantaba su música, pero no apoyaré un sistema de sexismo y abusos", escribe un usuario.

Otra seguidora expresa dudas, ya que teme no poder revender las entradas que le han costado "un montón de pasta". "Pero en cualquier caso no voy a poder disfrutar del concierto", agrega, y expresa su rechazo a la idea de que algunos fans se estén "solidarizando con un perpetrador".

Decenas de fans han relatado sus experiencias con Lindemann Después de que hace dos semanas surgieran las primeras alegaciones de parte de una fan irlandesa, que afirmó haber sido drogada en un concierto en Vilna, decenas de jóvenes alemanas han relatado sus experiencias con Lindemann, que según sus versiones van desde la intimidación a la agresión sexual. Una conocida "influencer" de 21 años relató este martes cómo fue invitada a una fiesta posconcierto de la banda con la expectativa de que se encontraría con otros famosos, para verse, por el contrario, encerrada en una sala llena exclusivamente de chicas jóvenes, algunas con la apariencia de haber sido drogadas. De acuerdo a su versión, la "influencer" consiguió abandonar el lugar, no sin antes haber incurrido en la ira de la responsable de casting de Rammstein, que según las alegaciones era la encargada de reclutar a chicas, a veces bajo falsas premisas, para mantener relaciones con Lindemann. Otras víctimas han relatado cómo se despertaron de un estado de inconsciencia para descubrir que el cantante estaba abusando de ellas o cómo sufrieron dolor y sangrados vaginales después de que mantuviera con ellas sexo violento.