59:04

Hoy escuchamos: Ghost- Kaisarion, Jeanno Rodríguez- El Vuelo del Fénix, Rammstein- Der meister, Rammstein- Zeig dich, Robe- Ininteligible, A Deshoras- El aire equivocado, Delain- The quest and the curse, Rising Steel- Run for your life, Tierra Santa- Destino, Mägo de Oz- Al abordaje, The Halo Effect- The needless end, Seventh Storm- Gods of Babylon.