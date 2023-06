"Vine en busca de una vida mejor y llevo tres años trabajando en todo menos en odontología". Camila estudió odontología en su país, Honduras. Un año después de acabar la carrera, la situación económica y política en su país la llevó a emigrar.

En España pensaba empezar una nueva vida y trabajar en lo que siempre había soñado. Como muchos migrantes, no creía que la homologación de su título universitario paralizaría su vida como lo está haciendo. Pero se equivocó. Como camarera o limpiando casas ha tratado de salir adelante esperando una homologación que no llega.

"Lo más frustrante es tener una formación y por problemas de burocracia verte obligado a trabajar en condiciones inhumanas", explica en una entrevista a RTVE.es.

En la situación de Camila hay muchos migrantes. Concretamente, más de 40.000 personas están atrapadas en los trámites administrativos y en los últimos años, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. De hecho, en 2022 las solicitudes han aumentado en un 65%.

No pierde la fe, de hecho le encantaría llegar a ejercer, pero sabe que no es fácil y menos siendo cabeza de familia: " Lastimosamente a veces tienes que poner por delante otras prioridades que, en este caso, son mis hijos", sentencia.

Para Delmy también suponía y supone un desembolso importante de dinero. Es licenciada en Derecho en El Salvador, pero no ha podido ejercer en España y ha trabajado "como empleada de hogar y como camarera, lo que saliera", explica a RTVE.es. Empleos que "no tienen un salario extremadamente bueno" , matiza.

"A simple vista puede no parecer gran cosa, pero cuando le tienes que sumar los gastos que te permiten salir adelante es mucho", relata la hondureña que recuerda que cuando llegó a España le costaba llegar a fin de mes "aun gastando lo mínimo posible" .

La mayoría de migrantes depende de la homologación y no solo se encuentra ante un procedimiento largo, si no también costoso para ellos. La solicitud requiere el abono de una tasa que generalmente ronda los 150€ .

Esto la ha llevado a trabajar en un restaurante como auxiliar de cocina, contratada "cuatro horas", trabaja "más de diez" , lamenta la injusticia. Y ahora mismo no sabe qué será de ella en un futuro.

Ximena llegó desde Colombia hace poco más de un año. Allí era enfermera y aquí no puede ejercer por no tener el título homologado . Su situación es "bastante delicada" en el plano personal.

Buscar trabajo no es una tarea sencilla . Cuando a eso le sumas la frustración de estar obligado a buscarlo en sectores que no tienen nada que ver con lo que estudiaste se convierte en un varapalo emocional, físico y mental.

Numerosas historias detrás de cada expediente

"Detrás de los números somos personas con historias, no solo expedientes", cuenta a RTVE.es Milagro. Su historia es la viva imagen de esa frase. Es psicóloga graduada en Venezuela y tiene reconocida una discapacidad del 75%. No puede trabajar de la misma forma que lo hacen otros mientras esperan la homologación.

"Eso me ha dificultado muchísimo mi día a día, porque yo dentro de mis habilidades, como psicóloga puedo trabajar, es lo que he sido en gran parte de mi vida, es cómo puedo trabajar sin ser una carga para nadie", explica resignada.

Milagro solo quiere volver a trabajar, a su cargo tiene a sus padres de 86 años y no puede permitirse "el lujo de derrumbarse" pero reconoce que "la situación económica aprieta bastante" cuando no debería. Ella podría "trabajar como psicóloga por cuenta propia y vivir de forma más holgada", pero lo único que encuentra son obstáculos. Obstáculos del Ministerio y del Colegio de Psicólogos.

Y los únicos afectados no son los universitarios. Teresa era auxiliar de enfermería en Bolivia, un título de formación profesional que tampoco ha podido homologar. Su difícil situación familiar, con niños pequeños y sin círculo de apoyo la llevó a trabajar como empleada doméstica e interna.

"Tenía que arreglar los papeles en Bolivia, pero no tenía quien me ayudara y yo no podía volver", cuenta a RTVE.es. Ahora, ha perdido la fe y la esperanza. "Estoy cansada", reconoce durante una de las pocas pausas que hace en sus casi 24 horas de jornada como interna.

Tiene asumido que no hay opción dada la necesidad que tiene de mantener a sus hijos y de mantenerse a sí misma, pero no deja atrás la gran frustración que lleva arrastrando durante años.