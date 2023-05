El escritor japonés Haruki Murakami (Kioto, 1949), ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. El autor más leído y traducido en japonés (sus novelas se han traducido a más de 40 idiomas) y eterno candidato al Nobel, ha seducido a millones de lectores de todo el mundo con su universo único, con el que también ha tendido un puente literario entre Oriente y Occidente. El japonés sucede a Juan Mayorga, ganador del prestigioso galardón en 2022.

En su fallo, el jurado ha considerado "la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora, que ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo: la soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización en las grandes ciudades, el terrorismo, pero también el cuidado del cuerpo o la propia reflexión sobre el quehacer creativo".

"Su voz, expresada en diferentes géneros, ha llegado a generaciones muy distintas. Haruki Murakami es un gran corredor de fondo de la literatura contemporánea" -ha concluído el jurado-.

Su libro más célebre y el que le lanzó al estrellato en 1987 es Tokio Blues (Norwegian Wood) y que parte del impacto nostálgico de esta canción de los Beatles en el protagonista. En esta obra, que causó un verdadero furor juvenil en Japón, Murakami ya dibujó algunos de los temas clave que caracterizan su literatura, como la soledad, la incertidumbre existencial, la alienación, los ritos de iniciación, el realismo mágico o las atmósferas oníricas. Y es que su obra está muy influida por el surrealismo.

El escritor (y traductor) también es conocido por su predilección por la literatura occidental, ya que entre sus mayores influencias menciona a Thomas Mann, Scott Fitzgerald, Raymond Carver​, John Irving, Marcel Proust y a filósofos como Kierkegard, Nietzsche, Freud. Pero, a la vez, señala que en sus páginas emerge mucho sintoísmo y budismo. Murakami ha traducido al japonés a muchos de esos escritores (Raymond Carver, Francis Scott Fitzgerald, Truman Capote, J. D. Salinger, John Irving...)

Melómano empedernido y coleccionista de discos, el novelista regentó un club de jazz antes de dedicarse a la escritura, a la que llegó a los 29 años (en 1979). Por eso la música vertebra todas sus obras, donde siempre aparecen Beethoven, Liszt, Mozart, Janácek, los Beatles. Muchas novelas suyas tienen temas y títulos referidos a una canción en particular como Dance, Dance, Dance (de The Dells), Norwegian Wood (los Beatles), y South of the Border, West of the Sun (Nat King Cole).

"La pura casualidad me ha dado un poco de talento para escribir, otro tanto de suerte y a ello se ha sumado una peculiaridad mía que ha sido de gran ayuda: mi carácter obstinado en el sentido de firmeza. Estos elementos son los que han permitido dedicarme al oficio de escribir durante 35 años, hecho que no deja aún de sorprenderme. De sorprenderme profundamente... Mi vida durante estos 35 años ha consistido, en gran medida, en el esfuerzo constante para no dejar escapar esa sorpresa". Así se refería Murakami a sí mismo en una entrevista con RTVE.es.

Algunas de sus obras más destacadas son: Escucha la canción del viento (1979), La caza del carnero salvaje (1982), Tokio Blues(1987) Al sur de la frontera, al oeste del Sol (1992), Crónica del pájaro que da cuerda al mundo (1994), Underground (1997), Kafka en la orilla (2002), 1Q84 (2009) o La muerte del comendador (2018 y 2019).

Aún no traducida al español, este año 2023 ha publicado en Japón La ciudad y sus muros inciertos.

Es el primer autor japonés que gana el Princesa de Asturias de las Letras en sus 43 ediciones se suma así a una nómina de galardonados de la que forman parte, entre otros, Mario Vargas Llosa, Miguel Delibes, Carlos Fuentes, Álvaro Günter Grass, Arthur Miller, Doris Lessing, Susan Sontag, Paul Auster, Margaret Atwood, Leonard Cohen, Philip Roth, Richard Ford, Leonardo Padura o el dramaturgo Juan Mayorga, que lo obtuvo en 2022.