El dramaturgo Juan Mayorga, Premio Princesa de las Letras 2022

El dramaturgo y director teatral Juan Mayorga (Madrid, 1965) es el nuevo Premio Princesa de Asturias de las Letras, según ha decidido el jurado del galardón reunido este miércoles en Oviedo, que ha destacado "la enorme calidad, hondura crítica y compromiso intelectual de su obra: acción, emoción, poesía y pensamiento".

Mayorga es el autor español vivo más representado en el mundo, con obras como Himmelweg, Cartas de amor a Stalin o La tortuga de Darwin que han sido traducidas a más de 32 idiomas. Para el jurado, el autor "ha propuesto una formidable renovación de la escena teatral, dotándola de una preocupación filosófica y moral que interpela a nuestra sociedad, al concebir su trabajo como un teatro para el futuro y para la esencial dignidad del ser humano"

Matemático y filósofo, la confluencia entre arte y humanidades explica su trabajo consagrado al arte dramático. Aunque comenzó como autor, progresivamente se ha afianzado como director teatral de sus propios montajes o de clásicos que adapta. Sostiene que en el teatro no importan las tesis, sino las preguntas. Su obra a menudo mira al pasado, a hechos históricos capitales o anecdóticos que se proyectan sobre el presente, pero nunca descuida la calidad de personajes y diálogos en un teatro que, pese a su profundidad es de fácil acceso para el espectador.

Para el dramaturgo, “quizá el teatro no pueda cambiar la sociedad, pero los que lo hacemos tenemos que hacerlo como si pudiera”, explicaba en una entrevista con RTVE.es. Y cita su experiencia como prueba. “Quién lo probó, lo sabe. A mí me ha cambiado. Si no hubiera visto Doña Rosita la soltera a los 17 años, si no me hubiera encontrado ante El rey Lear, sería otro, sospecho que peor”.

Ganador del Premio Nacional de Teatro (2007) y Premio Nacional de Literatura Dramática (2013) entre los más de 30 títulos de su producción dramática se encuentran también La lengua en pedazos, Reikiavik, El cartógrafo o El chico de la última fila. Esta última fue adaptada el cine en 2014 por François Ozon con el título de En la casa y ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Es el primer Princesa de Asturias de la Letras para un dramaturgo desde Arthur Miller en 2002.