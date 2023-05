Siete años de espera han sido necesarios para que la famosa banda británica nos haga volver a hacer vibrar al son de canciones como 'Viva la vida' o, su más actual, 'Aeterna'. Los fans ya esperan eufóricos el momento en el que la luz del escenario se vaya y los colores comiencen a llenar el Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona), lugar donde se celebrarán los cuatro conciertos de la querida banda en su paso por España.

'Music of the Spheres World Tour' es la su última gira de conciertos que ha llevado a este famoso grupo a distintos países de América y que continuará por Europa con el objetivo de promocionar su más reciente álbum de estudio (el noveno en su carrera), que lleva el mismo nombre de esta serie de shows.

La caída de las webs de venta durante varios minutos, el 25 de agosto del año pasado, no impidió que muchos de sus fans consiguieran las ansiadas entradas. Unos minutos de pura angustia que incendiaron Twitter y otras redes sociales en las que la banda se convirtió en tendencia.

“mis padres: quién vendió la casa?

yo en el concierto de coldplay: pic.twitter.com/bXl6EStONi“ — isa⁵⁵ ��️ (@sainzsswift) August 22, 2022

Sin embargo, pronto esos dos conciertos se convirtieron en cuatro, tras el éxito de la preventa y bajo la atenta mirada, casi perpleja, de sus seguidores. El grupo británico de pop rock y alternativo vendió 200.000 entradas en 24 horas, logrando un nuevo hito en su carrera, ya que ningún artista había conseguido llenar cuatro noches seguidas este estadio barcelonés.

Los teloneros ya se conocen. Durante los cuatro conciertos podremos disfrutar de Chvrches. Para los días 24 y 25 de mayo se sumarán Hinds, y el 27 y 28 de mayo estará Ona Mafalda. En cuanto al precio de las entradas varían bastante, estando las más baratas, de visibilidad reducida por 56,50 euros en grada, hasta la increíble cantidad de 549,50 euros por la entrada VIP ‘My Universe Lounge’.

La duración de los conciertos es de alrededor de dos horas, aunque la lista de canciones varía entre cada uno de ellos. Sin embargo, clásicos como 'Yellow', 'The Scientist', 'Paradise' o 'Clocks' están confirmados junto a temas más recientes como 'Let Somebody Go', 'Music of the Spheres' o 'Higher Power'.

01.44 min Coldplay, Springsteen, Rosalía... los conciertos más esperados de 2023

Al mismo tiempo, los cuatro shows contarán con interprétes de lengua de signos de acuerdo a una iniciativa por parte de enCantados, una plataforma de comunicación inclusiva. De esta manera, el grupo, gracias a la recomendación de la pareja del líder, Dakota Johnson, tendrá en cuenta al público con problemas de audición, quienes podrán disfrutar de la canciones en catalán y en castellano, así como sentir la música por medio de chalecos que permiten sentir físicamente el impacto y las vibraciones de los sonidos.

Reducir, reinventar y restaurar A finales de 2019, la banda británica con Chris Martin a la cabeza, anunció que no volvería a dar conciertos hasta encontrar un modelo más sostenibe y respetuoso con el medio ambiente. Ese día llegó el 18 de marzo de 2022 en San José, Costa Rica, iniciando su esperado tour mundial. Su objetivo es reducir un 50% sus emisiones de CO2 respecto a la gira 2016-2017. De esta forma, el grupo británico planteó un reto en la industria musical, que sería seguido por otros eventos musicales con el mismo compromiso. “Goodnight São Paulo - thanks for another great one. ✨ pic.twitter.com/vcgOirziqV“ — Coldplay (@coldplay) March 15, 2023 Para ello han planteado tres simples, pero poderosos, principios con el objetivo de revolucionar las giras musicales a lo largo del planeta. Reducir el consumo de CO2 en un 50% ha sido el primer pacto de la banda británica, desarrollando nuevos métodos de turismo sostenible para poder restaurar una pequeña parte del daño que se ha hecho al medioambiente. Entre las novedadosas propuestas para conciertos más ecológicos destacan sistemas para poder aprovechar la energía solar, baterías recicladas recargables, fomentar la comida local y vegetal, reducir los viajes en avión privado, optando por vuelos comerciales, así como plantar un árbol por cada entrada vendida. "Cuando les diga a los espectadores que necesito que salten es porque si no se apagan las luces", explicó Chris Martin en una entrevista para la BBC. La banda ha optado por pistas de baile sostenibles formadas por baldosas cinéticas que generan energía a través de los saltos de los espectadores. Las pulseras que se iluminan al ritmo de la música creando escenarios de luz se han convertido en un elemento clave en sus espectáculos desde hace años. Algo que ya se pudo comprobar durante sus primeros shows y que, según el club oficial de fans de Coldplay en México, se trata de "la primera pulsera de plástico comspostable a base de plantas [...] procedente de caña de azúcar renovable". Es decir, son mucho más amigables con el medio ambiente. Seis curiosidades sobre los éxitos de Coldplay RTVE.es A la vez, tienen una huella de carbono de hasta un 400% más baja que el plástico PET y son fáciles de limpiar. Esto explica que puedan ser devueltas al finalizar el espectáculo para que sean desinfectadas y reutilizadas a lo largo de esta gira. Estas pulseras ya habían sido utilizadas en giras anteriores como la de 'Mylo Xyloto' en 2012, aunque con varias mejoras con respecto a las actuales. Coldplay ya planteaba, por aquel entonces, conciertos no solo más sostenibles, también más interactivos con un público eufórico por sentirse parte del grupo.

El éxito de grupos como Coldplay Así como 'Dancing Queen', de ABBA, 'Bohemian rhapsody, de Queen, o 'Hotel California' de The Eagles, muchas de las canciones de la banda británica se han convertido en un éxito de la noche a la mañana. En el caso de Coldplay, la fórmula parece bastante sencilla. "Tiene temas muy redondos, que evocan una emoción muy visceral", ha explicado a RTVE.es Susana Fernández de Gamboa, musicoteraputa, educadora musical y percusionista. Sus canciones optan por la generalizada estructura musical de estrofa, estribillo y estrofa con el uso del modo mayor para evocar buen rollo, movimiento y felicidad, así como un tipo de melodías melismáticas y alegres. "Creo que conectan tan bien como pudo ocurrir con los Beatles, ya que hablan de una temática generalista que a todos nos ha pasado [...] además de ser una música occidentalizada", ha añadido. Sin embargo, esta musicoterapeuta ha recalcado la subjetividad de la música y los gustos. Si bien la música genera distintas emociones no todas las personas la perciben del mismo modo dado que cada una ha tenido diferentes experiencias en el transcurso de su vida; por lo tanto, una pieza musical para alguien puede ser buena, mientras que para otro puede resultar desagradable. "La música no llega, de manera igual, a las diferentes generaciones y depende de factores como lo social y lo cultural", concluye.