El exceso de polen en el ambiente convierte a la primavera en uno de los periodos más prolíficos para el desarrollo de alergias. A unas semanas del final de esta estación, marcada por las impredecibles temperaturas y un estrés hídrico que ha puesto en jaque a la mayoría de agricultores del país, toca hacer un balance sobre la situación de la incidencia de casos de alergia en la población en general.

"Todos los años hay dos o tres semanas en las que las circunstancias climatológicas hacen que aumenten bruscamente los niveles de polinización y que los pacientes alérgicos manifiesten síntomas de forma repentina", explica a RTVE.es Pedro Ojeda, alergólogo y director de Comunicación de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

Este experto recalca que, si bien si ha habido un aumento de la frecuencia con la que los pacientes acuden a consulta por temas relacionados con alergias, no existe un control centinela para poder afirmar que ha habido un aumento de casos frente a las primaveras anteriores. Sin embargo, añade que sí que existen estudios epidemiológicos, realizados por la Sociedad Española de Alergología cada 10 años, que indican que las alergias respiratorias siguen siendo la primera causa de consulta en las citas de alergología. Un porcentaje que llega al 50%-60% del total de las consultas.

La OMS ha llegado a clasificar las enfermedades alérgicas entre las seis patologías más frecuentes del mundo, resultando más afectados los países desarrollados e industralizados. España entre el 20% y 25% de la población es alérgica.

Por otro lado, el hecho de que no llueva puede ser beneficioso, ya que el sector de las plantas, y en concreto las gramíneas, se secan antes, lo que acelera la polinización . "Estamos asistiendo a un ligero cambio de los períodos de polinización por el aumento general de temperaturas [...] Antes, hasta mediados de mayo, no se producía el pico de las gramíneas", añade.

Ojeda ha explicado cómo esta situación de escasez de agua puede tener aspectos beneficios y no tanto . "Al no llover el aire se limpia menos. La lluvia ayuda a eliminar pólenes y otras particulas suspendidas en el aire. Cuando encadenas varios días sin llover la atmósfera se va cargando de estas partículas, contaminantes ambientales, etc., que van afectando cada vez más a las personas especialmente alérgicas", aclara el experto.

Necesaria una mayor concienciación

Pese a la gran información de la que se dispone sobre este tipo de enfermedades, fomentada en muchos casos por el uso de la tecnología, Ojeda reivindica la necesidad de una mayor concienciación por parte de los afectados. "Una proporción destacable de pacientes alérgicos, tanto a pólenes de primavera como a los de invierno, espera a encontrarse mal para acordarse de que es alérgico y frecuentar más la consultas, o ir a la farmacia a por la medicación", argumenta este experto.

Recientemente, se ha puesto en marcha la iniciativa 'Yo no espero, actúo', por parte GSK junto a la asociación de pacientes respiratorios Fenaer, para concienciar a la población general sobre la importancia de un buen control del asma, para poder adelantarse a los síntomas. "En salud en general, y en las afecciones respiratorias en particular, la comunicación y la información son esenciales. Esa información facilita a los afectados por alergias la toma de decisiones sobre su actividad diaria, si es aconsejable o no salir de casa, hacer ejercicio exterior o pasear por parques, etc.", añade Irantzu Muerza, responsable de la Coordinadora Nacional de Asma de Fenaer.