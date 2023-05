Somos un grupo mayoritariamente formado por mujeres,

en el que estamos formados y sensibilizados

en el abordaje de las violencias sexuales.

Por primera vez intentamos dar una respuesta

de qué sucede exactamente con estas violencias sexuales,

en qué momento nos encontramos, cómo estudiamos este fenómeno

para poder dar una respuesta a esta prevención

que es evidente, que es necesaria ahora mismo en la sociedad.

153 imágenes visualizadas, de estas,

¿esta es la única que no se ha encontrado la línea?

Y verás, en el minuto 1.20 se observa cómo sale el vehículo

desde la zona que teníamos reservada.

Trabajamos con un grupo de atención a la víctima,

englobado en el mismo espacio, un grupo de investigadores

y un grupo de análisis de la conducta.

El grupo de análisis diariamente lo que hace

es una extracción de todos los datos

y a partir de aquí, busca coincidencias

tanto en víctimas como en autores, como en lugar de los hechos

o lugares de captación.

Ojalá, ojalá, hubiera yo tenido la suerte

que cuando yo tenía 18 años, alguien me hubiera dicho,

me hubiera ayudado un poco de decir, mira, te va a pasar esto,

pero te vamos a ayudar.

Y nada, y esa noche, pues empezó, pues empezó el infierno.

Me agredió sexualmente, me encerró ahí, no podía salir,

no tenía móvil, me encerró con llave, y empezó todo.

Nadie te prepara para esto, nadie te dice qué tienes

que hacer cuando algo así ocurre.

Lo que una víctima después de una agresión sexual debería hacer

primero es ponerse a salvo, es protegerse.

Dirigirse a un hospital sin deshacerse de las pruebas.

Eso quiere decir: sin ducharse, sin lavarse el pelo,

sin beber agua, sin comer, sin ir al lavabo,

sin cambiarse de ropa.

Se avisa al juzgado de guardia para que envíe a medicina forense

se pueda realizar la exploración de manera conjunta.

Este protocolo arranca de ver la necesidad que hay

de priorizar de alguna manera la salud de las víctimas

sobre el proceso penal.

Hasta un 70 % presentan después secuelas psíquicas

susceptibles de recibir tratamiento e intervención.

Cuando me pasó yo no conocía a nadie

que le hubiera pasado algo así.

Tú te sientes como el bicho raro al que le ha pasado.

Porque tú lo escuchas por la tele, lo escuchas por las noticias,

por la radio.

Dices: ay, pobrecita, pero te queda muy lejos.

Pero me hubiera encantado

que me hubiera venido una superviviente

y me hubiera dicho: vas a salir de aquí.

Quita mucho peso el saber que la persona que tiene delante

comprende lo que está viviendo,

y permite romper este silencio y ese aislamiento.

Nosotras ofrecemos acompañamiento integral

a personas que han sufrido violencia sexual.

Es un grupo de mujeres que habian sufrido violencia sexual

y ante el abandono institucional deciden asociarse.

Yo creo que llega un momento que emocionalmente estás tan mal

que te planteas: ¿y si no denuncio?, ¿y si no denuncio y se acaba ya?

No tengo que demostrar nada, no me van a creer.

Como no podemos entender esa conducta del agresor

no la hiper analizamos como sociedad,

entonces la alternativa que nos queda

es analizar a la víctima.

Y entonces empiezo a pensar cuestiones estereotipadas

como que si no vuelvo sola la noche no me pasará

o según como elija ir vestida no me seleccionan para ser agredida

o si no consumo tóxicos cuando salgo de fiesta

estaré mas precavida por si me agreden

y empezamos a juzgar a la víctima por todo aquel catálogo de conductas

que hizo que la pusieron en riesgo

por no saber analizar a la persona que la eligió.

Y es importante que este debate

no solo se tenga en las salas de justicia

sino que se entienda como un fenómeno social

ya que la violencia social está entre nosotros.

Al final, en definitiva la víctima al sentirse sola

sentirá que no la estamos apoyando y se retirará del proceso.

Si la víctima necesita

que la denuncia se recoja en un sitio más cómodo para ella:

en su casa, en un despacho, nosotros nos desplazamos para allí.

Con esto que vea que estamos con ella

y sobre todo la importancia de que con esto

nosotros podemos llegar a la resolución de un caso

y que esta persona no pueda reincidir,

lo importante es que no haya más víctimas.

Vemos que es un mismo tipo de víctima, la misma franja de edad

y además con una descripción muy similar entre ellas.

Vale, en un espacio temporal

que nos vamos a un espacio de tres meses.

Y siempre actuando a la misma hora.

Paralelamente las investigaciones avanzan

con el apoyo de otras unidades como puede ser la policía científica

que es una unidad clave en la resolución de estos casos.

¿Hay muchas horas invertidas? - Sí.

¿Hay en momentos frustración?

También, pero cambiamos la óptica, volvemos a empezar.

Al final el trabajo es conjunto,

nosotros diariamente una vez recibimos una investigación,

la comunicación, la coordinación es muy fluida con la fiscalía.

Como verá aquí, durante todo este tiempo de la investigación

hemos ido cerrando el círculo.

Finalmente le hemos adjuntado todas las imágenes de todos los hechos.

El problema que nos hemos encontrado es que tenemos 5 hechos diferentes,

los 5 hechos han entrado en juzgados diferentes.

Lo que queremos ahora es hacer una acumulación de la causa

y aquí verá todas las imágenes.

¿Tenemos la certeza de que se trata de la misma persona?

¿Es un mismo autor?

Aquí podrá ver la comparativa y podrá ver que es el mismo autor

La cifra negra en este tipo de delito es altísima.

Naciones Unidas sitúa entre 6 y 20 por ciento

el total de casos que se terminan denunciando.

Las cifras son demoledoras

y tenemos a esa minoría de víctimas que se atreve a denunciar

a las que no podemos fallar.

Hay maneras de actuar que evitan la victimización secundaria,

evitan que la mujer se sienta doblemente agredida:

el evitar repeticiones de declaraciones,

evitar determinadas preguntas que afecten a su intimidad

y no tengan nada que ver

con el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Desde la Fiscalía General del Estado han abogado recientemente

por una reforma legislativa

que amplíe los supuestos de prueba preconstituida

a los casos de agresiones sexuales, ¿qué significa esto?

Grabar la declaración de las víctimas

durante la fase de investigación

para evitarles esa última explicación de los hechos

a la que se ven sometidas

conforme el sistema actual durante el juicio.

No lo entendía,

porque ya se lo he dicho a la policía,

al juez de instrucción.

Era una tortura,

porque me están exigiendo que vuelva a describirlo

absolutamente todo.

Si a mi me va a hacer volver para atrás.

Esa víctima que me cuenta posiblemente, seguro,

tenga toda la razón.

No nos engañemos al ser la palabra de la víctima, la del eje central,

la única carga de acusación frente al investigado,

por desgracia, pero es que así debe ser

están sometidas a interrogatorios mucho más incisivos de la victima

de cualquier otro delito.

Lo que es un error del sistema es que declare en varias ocasiones

y lo que es el colofón de ese error

es que finalmente tenga que declarar también en el juicio oral

porque eso no es lo que exige nuestro legislador.

Pero claro, la administración de Justicia

sigue siendo la cenicienta,

una cosa es lo que dice la ley y otra cosa son los medios

con los que cuenta.

Una cuestión que no se comprende es que este tipo de delitos

tengan un requisito legal que se llama de procedibilidad

que consiste en que tenga que ser la propia víctima

la que denuncie que ha sido violada.

Eso en un delito contra la propiedad o en delitos de violencia machista

no sucede.

Cualquier persona puede presentar la denuncia.

Si no se activa el engranaje

nosotros no podemos empezar a circular.

Por tanto a lo que animo es a denunciar.

Les pido por favor que confíen en nosotros

tanto en la policía como en la administración de Justicia,

que estamos empeñados en hacerlo cada vez mejor.

Soy consciente de que si no digo nada

otra persona va a pasar por lo mismo que yo he pasado,

pensé como mujer, ¿puedo yo permitir que eso pase?,

bueno pues dije vamos a ello, vamos a denunciar.

Una víctima que denuncia es valiente

porque se enfrenta a lo desconocido,

se enfrenta a una exposición de su esfera más íntima,

se enfrenta a una multiplicidad de preguntas

por parte de desconocidos

que van a llegar hasta la médula de su trauma

y a pesar de ello confía a ciegas.

Ahora estoy haciendo el trabajo de fin de grado,

que es un poco como lo enfoco, ¿no?

Porque estudio Derecho y decidí pues coger,

en base a mi experiencia personal, todo mi juicio, todo mi caso,

ponerlo sobre la mesa y decir vale, sabiendo que pasa todo esto.

¿Cómo podemos, respetando mis derechos

y los del violador

¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos mejorar esto?

Mejorar en la atención

a las víctimas de agresiones sexuales

lo fundamental es que todos los operadores jurídicos

tengan una formación específica de qué es lo que están haciendo,

de qué es lo que están tratando.

Creo que estamos en un momento

en el que cabría plantearnos la posibilidad

de crear una especialidad dentro de la Fiscalía

para lidiar con la investigación

y el enjuiciamiento de los delitos contra la libertad sexual.

Toda esta prevención la tenemos que hacer

desde todos los diferentes ámbitos

que entran en contacto con la víctima,

desde la educación, desde los valores,

desde el precoz acceso a las redes sociales.

La clave es la educación y la formación.

El sistema judicial sigue siendo tremendamente lento

y en un delito de estas características

la víctima no cierra la herida, si alguna vez la cierra,

hasta que se dicta sentencia

y lo que no es justo es que tardemos años.

Y un eje que me parece caudal y principal

La víctima lo que necesita es eficacia, no mítines,

estamos contigo, te podemos ayudar.

Necesita eficacia para poder resolver el problema

en el que está metida en ese momento.

Y un eje que me parece caudal y principal

es el de entender que hay que invertir

en el tratamiento a personas penadas, condenadas.

Es invertir en que este delito no se pueda dar en futuras víctimas.

Realmente yo no quiero que me vean como,

ay pobrecita le ha pasado esto.

Esto pasa, sí.

Superviviente es como a mí me gusta que se llame.

Es una palabra que te da más fuerza, que te da valentía.