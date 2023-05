La angustia de los afectados por las inundaciones en Italia: "No sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad"

El norte de Italia permanece en alerta roja después de que las inundaciones causaran la muerte de 14 personas. Aunque el agua va disminuyendo lentamente en muchas áreas, más de 20.000 personas han tenido que ser evacuadas, hay riesgo de precipitaciones para este fin de semana y los expertos temen que los ríos se desborden.

Ante esta situación, miles de personas miran estos días al cielo y la tierra con angustia. Bruna, de 72 años, vive en Bagnara de Romaña, un municipio siuado en el territorio de la Provincia de Rávena, en Emilia-Romaña. Huyó de las inundaciones y se queda con su hijo por el momento, pero quiere volver a casa a recoger a su perro. "Hay mucho sufrimiento en este pueblo afectado y el desastre está lejos de terminar", relata a la Unión Europea de Radiodifusión.

"Aquí el agua llega hasta las rodillas en los puntos más profundos. En otros pueblos el agua está más alta que aquí y la gente ha sido evacuada", dice Bruna.

"Nos desalojaron por seguridad"

Juan José Romero vive en Forlí, otra de las ciudades afectadas por las inundaciones. Él vive al lado de un río que se debordó y le desalojaron por seguridad. "Nos asomamos por la ventana y aquello parecía una piscina, el agua había subido tanto que había llenado los alrededores de nuestras casas en minutos", sostiene.

En la misma ciudad, Ekait Maderuelo explica a RTVE.es que las intensas lluvias hicieron que en su casa no hubiera electricidad en más de 24 horas. "Nos tuvimos que ir a casa de una amiga porque no podíamos poner la calefacción, ni poner el agua caliente".

"Lo más angustioso es no saber cuándo poder volver a casa. No sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad", sostiene Sofía Gámez. Ella se encontraba unos días en España cuando comenzaron las inundaciones y llegó este jueves a Bolonia pero no puede regresar a su casa porque "no hay trenes, las carreteras están cortadas y no hay ninguna manera de llegar". Un amigo suyo la ha acogido en Padua, hasta que las comunicaciones se reestablezcan y pueda volver.

Mientras, vecinos de toda la región siguen limpiando los daños materiales que ha causado el temporal en el norte de Italia, con cientos de viviendas y negocios inundados. De fondo, el temor a que la tormenta no amaine.