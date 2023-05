Italia vuelve a despertar este jueves marcada por las inundaciones en el norte del país. Hay nueve muertos, 20.000 evacuados y decenas de miles de incidencias, además, no se descarta que las cifras aumenten las próximas horas. Por su parte, el ministro de Protección Civil italiano ha calificado la situación como "crítica".

Son numerosos las personas españolas residentes en esta región italiana. Ángela es una estudiante de Erasmus a la que le han suspendido las clases debido a las inundaciones. Leyre, también estudia allí, y tuvo que ser rescatada de su casa cuando el agua alcanzó la altura de su ventana: "Una cabaña detrás de donde vivo ha sido arrastrada. Está todo devastado", asegura en 'La Hora de la 1'.

"Sobre todo llueve por las noches con mucha fuerza y cantidad"

Ángela Arjona tiene 20 años y reside en el noreste de Italia durante su etapa Erasmus, más concretamente en la ciudad de Forlí. Asegura que la gente no puede llegar a la Universidad y que las clases han sido canceladas: "Mi zona no está inundada, pero conozco a gente que le han tenido que evacuar, nos han cortado la luz. Tengo que limitar mis movimientos, nos tenemos que quedar en casa y ya nos dirán cuando podemos volver a clase. Hasta que esto no se acabe nada", relata esta joven.

Algunos de sus amigos han recibido la visita de sus familiares y ahora no pueden regresar a sus ciudades de origen. Entre las provincias más afectadas están las de Forlí, Ravena, Cesena, Ravena que han dejado localidades enteras bajo el agua. El nivel de casi todos los ríos sigue estando por encima del umbral de emergencia.

En las próximas horas no se prevén fuertes precipitaciones, mientras que se esperan durante el fin de semana, lo que mantiene en alerta roja a toda la región. "Sobre todo llueve por las noches con mucha fuerza y cantidad", explica Arjona desde su casa.