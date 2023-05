I Puritani protagonitzarà la Temporada d'Ópera de Maó

I Puritani, de Vincenzo Bellini, és el títol que es representarà durant la LII Temporada de l’Òpera organitzada per la Fundació Menorquina de l’Òpera i Amics de s’Òpera de Maó. Serà els dies 2 i 4 de juny al Teatre Principal de Maó amb un repartiment encapçalat per algunes de les millors veus del moment: el tenor Celso Albelo en el rol de Lord Arturo, la soprano Ruth Iniesta com a Elvira, el baríton Davide Luciano com a Sir Riccardo, el baix-baríton Simon Orfila com a Sir Giorgio, el baix Luís López com a Lord Gualtiero, i el tenor Pancho Corujo com a Sir Bruno. El mestre Oliver Díaz serà l’encarregat de la direcció musical de l’espectacle, i Giorgia Guerra de la direcció d’escena. Acompanyaran als intèrprets el Cor dels Amics de s’Òpera de Maó dirigit per Cristina Álvarez, i l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

Activitats paral·leles Al voltant d’aquest títol, s’han programat activitats de divulgació de l’òpera i del patrimoni històric amb tres objectius: fer accessible l’òpera a tota la població, facilitar que les persones majors de Menorca puguin gaudir de l’òpera gràcies a un nou projecte social, i descobrir el gènere al públic del futur amb la consolidació de tallers educatius dels quals enguany es beneficiaran 200 estudiants. Per començar, aquest divendres, 19 de maig, el musicòleg Ramon Gener pronunciarà una conferència sobre Bellini i I Puritani al Teatre Principal de Maó a les 20.30 hores. Les entrades són gratuïtes i es poden recollir a la taquilla del mateix Principal.

Òpera Prima, programa educatiu En paral·lel, les setmanes prèvies a l’òpera es faran tallers educatius sobre el gènere i el títol a representar a escoles i instituts de Menorca. Aquest projecte, anomenat Òpera Prima, està destinat a adolescents i combina la formació a les aules per part de persones expertes amb la convidada a l'òpera dels alumnes participants, que bàsicament són els estudiants dels batxillerats i formacions artístiques de Menorca, i alumnes d'altres centres interessats. Després de l’èxit de l’any passat, enguany la voluntat és consolidar aquesta iniciativa, i ampliar-la per arribar a devers 200 estudiants.