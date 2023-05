14 canciones memorables de la década de los 90

Esta selección de canciones nacionales e internacionales interpretadas por artistas y grupos tan diferentes como R.E.M, Radiohead, Marta Sánchez, Shakira y Ricky Martin, entre otros, seguro que te pondrán nostálgico y te recordará aquellos himnos que han permanecido en la memoria colectiva, desde finales del siglo XX hasta nuestros días. Con los comentarios de Manolo Castro, del microespacio de Radio 5 Rebobinando.

"Basado en un riff de guitarra de Mick Ronson , David Bowie compuso " The man who sold the world ", tema que se incluyó en Space Oddity y apareció como cara b en el sencillo de " Life on Mars ", explica Manolo Castro sobre el nacimiento del tema. ¿Y cómo recaló a las manos de Nirvana ? "La canción llegó al grupo gracias a que el bajista la grabó para una de sus cintas. Y maravilló a Cobain sin saber que era de Bowie". El hit fue incluido en el disco MTV Unplugged in New York publicado en 1994, siendo el primer trabajo de Nirvana que había a la luz después de la desaparición de su líder.

"Baby one more time", de Britney Spears

"My loneliness is killing me (and I) / I must confess, I still believe (still believe) / When I'm not with you, I lose my mind / Give me a sign / Hit me, baby, one more time". Todos hemos cantando el popular single con el que Britney Spears logró ser la "la cantante más joven en la historia en alcanzar ese número en la lista Billboard". A pesar de ser un hit mundial, este tema fue rechazado dos veces, primero por los Backstreet Boys y posteriormente cedida al grupo femenino TLC. Hasta que terminó siendo acogido por la cantante.