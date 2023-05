Las altas temperaturas y la falta de lluvia de los últimos meses han pasado factura a los cultivos frutícolas en Aragón, entre ellos, la cereza. Madura antes, pero el fruto es pequeño y hay muy poca cosecha.

"Madura prematuramente, no tiene sabor, tiende a un sabor amargo, y no es comercial, tiene un calibre pequeño, tiene un calibre 22, y comercialmente tendría un calibre 32, explica José Manuel Quero, agricultor de cereza de Calatayud. Él ha perdido toda la cosecha de cereza este año y se ve obligado a abandonar casi toda su explotación porque ya no es rentable.

Pero no es el único. A gran parte de los agricultores de la zona les cuesta venderla y son muchos los que se plantean abandonar sus explotaciones.

De cultivo viable a ruina Durante años, el cultivo de la cereza ha sido uno de los pocos viables en la zona y gran parte de la comarca vivía de él. Sin embargo, la falta de agua hace que ya no sea rentable. "Yo me estoy arruinando trabajando", cuenta José Manuel. La cosecha de este año, dicen los agricultores, ha sido la más cara debido al aumento del precio de la energía, el combustible y los fertilizantes. Y los beneficios se prevén casi inexistentes. El deseo de los agricultores es poder cosechar el año que viene, algo que solo podrán hacer, aseguran, con ayudas directas al campo. Ya que solo a través de estas ayudas, aseguran, se podrá evitar el cierre de explotaciones y asegurar el abastecimiento de alimentos". 01.59 min El Gobierno aprueba un paquete de ayudas e inversiones de 2.190 millones ante unas sequías "cada vez más frecuentes"