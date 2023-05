"Bienvenidos a la Bahía de Guantánamo", suena la voz de una azafata en el avión. Acabamos de aterrizar. Tenemos una sensación extraña. Hemos hablado tantas veces de este lugar y ahora vamos a pisarlo.

La prisión ocupa sólo una pequeña parte de la base militar que Estados Unidos mantiene en la isla de Cuba desde hace más de un siglo.

Ubicaron la cárcel en este lugar remoto para esquivar la ley. Eso la convirtió en un limbo legal y también en un atolladero logístico . Para empezar, acceder aquí no es sencillo.

Empezaron a llegar a Guantánamo en enero de 2002 . Pronto se hizo evidente que las primeras celdas, poco más que jaulas a cielo abierto, no eran suficientes. Unos meses después, en primavera, trasladaron a los detenidos a unas instalaciones más estables.

En Guantánamo ya habían ensayado ese argumento en los años 90 , para no conceder derecho al asilo a los refugiados haitianos que se lanzaron al mar y acabaron en la isla. Después del 11S, a los hombres capturados en medio mundo bajo la sospecha de ser terroristas, les otorgaron un estatus nuevo, 'combatientes ilegales', para poder detenerlos por tiempo indefinido.

El lugar no fue una elección casual: buscaban una tierra de nadie, un sitio donde poder decir que no tenían que aplicar la ley estadounidense .

Por Guantánamo han pasado 779 prisioneros. Ahora quedan 30 . La mayoría nunca han sido imputados, otros esperan la fecha de sus juicios. Mantener a cada uno de ellos encerrado en Guantánamo le cuesta a Estados Unidos más de 13 millones de dólares al año , según los cálculos que hizo el diario The New York Times en 2018.

Con los años, se convirtió también en la cárcel más cara del mundo. Llegaron más obras: hacía falta un recinto para juzgar a una decena de presos imputados, entre ellos cinco sospechosos de los atentados del 11S. Todavía no hay fecha para el juicio. Los procesos siguen encallados, entre otras cosas porque muchas declaraciones se obtuvieron bajo tortura.

Desde entonces, lo han operado cinco veces de la columna. Para cada cirugía, han transportado el material y a los cirujanos desde Estados Unidos hasta la isla. Hensler denuncia que las instalaciones médicas no son adecuadas y que el efecto de operarse aquí "ha sido devastador".

Su abogada, Susan Hensler, denuncia que en Guantánamo no están preparados. Su cliente llegó a la prisión en 2006, después de pasar por una cárcel clandestina donde la CIA aplicó un programa de torturas.

Cada caso es complejo. Hay tres presos que llevan esperando su traslado desde 2010 , cuando un tribunal que revisa periódicamente su estatus decidió que eran aptos para salir. Al parecer, dos de ellos no han querido cooperar para buscar un destino. No sabemos por qué.

"Había reconocido cargos muy graves y al mismo tiempo había cooperado con las autoridades estadounidenses durante una década, así que su familia y él estaban en peligro. No podía volver a Pakistán, su país de origen, y la ley impide trasladarlo a Estados Unidos", nos explica su abogado, J. Wells Dixon, que ha representado a más de 40 detenidos de Guantánamo.

Uno de los últimos presos que ha salido de Guantánamo, Majid Khan, se quedó durante casi un año en un limbo nuevo, cuando cumplió su condena pero no sabían dónde liberarlo. Su caso es una excepción.

Cuenta que hace unos años, estando embarazada, se puso enferma en Guantánamo, "y me pidieron que saliera inmediatamente porque no están preparados para atender un parto. Si ni siquiera pueden atender a una embarazada… ¿cómo van a poder practicar una cirugía de la columna a un anciano inválido?".

Entró en Guantánamo andando y si algún día sale será en silla de ruedas. "Ya no puede caminar".

"En cualquier otro caso, yo puedo ir a la cárcel, hablar con mi cliente una o dos veces a la semana, puedo llamarlo por teléfono… Aquí no podemos hablar por teléfono, si quiero hablar con él tengo que coger un avión, llegar hasta aquí, pedir permiso para verlo, si nuestro intérprete no está con nosotros es muy difícil hacernos entender…", nos cuenta Cristina Curl, comandante de la Fuerza Aérea y miembro de la defensa de Encep Nurjaman, un hombre acusado por los atentados de Indonesia, que lleva dos décadas encerrado y sigue sin fecha de juicio.

"Cuando los detenidos nos veían, nos preguntaban si podían cambiarlos de celda, cómo podían conseguir lápiz y papel o una comida mejor. Sus necesidades básicas eran lo que más les importaba. Como abogados, nosotros no teníamos ningún control sobre eso. Otra gran pregunta era: ¿por qué estoy aquí y qué puedo hacer para salir? ¿Voy a volver a casa algún día?".

Informar en Guantánamo tampoco es fácil

Para los periodistas, informar en Guantánamo tampoco es fácil. Nos acompaña siempre un escolta del Pentágono y sólo podemos grabar en algunas áreas autorizadas: la playa, el faro, los restaurantes…

No podemos mostrar ningún rostro y algunos militares no nos dicen su nombre. Muchos prefieren que no se sepa que trabajan en Guantánamo.

Hace años que los periodistas no podemos entrar en el centro de detención. Sí nos dejan grabar en el campo Rayos X, la prisión original, que ahora está abandonada. Nos dicen que seremos el último equipo de televisión en retratar esas jaulas vacías. Ya no darán más permisos para grabar aquí, hasta nueva orden.

El Pentágono revisa cada uno de los planos que grabamos en la base. Nos piden que borremos algunos por motivos de seguridad, para no mostrar dónde están las cámaras o las infraestructuras esenciales, como los tanques de combustible.

También nos borran algunas cosas "que dan mala imagen". En el campo Rayos X nos hemos tropezado con algunos huesos de animales en el suelo… pero ustedes no los verán, esos planos no han pasado la revisión.

Bajo el cartel del McDonald's nos hemos topado una secuencia épica: un grupo de buitres devorando un gato muerto. Esa imagen, los buitres entregados a su festín bajo una marca tan estadounidense, es poderosa, y a algunos puede parecerles metafórica. Ustedes tampoco la verán, también la han borrado de nuestro ordenador.