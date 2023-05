En el primer caso, el jurado ha destacado el "valiente" trabajo hecho para dar cuenta de la "matanza de civiles en la invasión rusa de Ucrania" desde Mariupol, donde los reporteros de AP permanecieron cuando la localidad fue acorralada y bombardeada por fuerzas rusas.

El premio de fotografía, mientras, ha reconocido las "imágenes únicas y urgentes" publicadas por los fotógrafos de este medio durante las primeras semanas de la guerra, incluidas las del sitio de Mariupol.

“We just won The Pulitzer Prize in Breaking News Photography for our coverage of Ukraine. Proud to be part of this @AP team @BernatArmangue, @felipedana, @RodrigoabdAbd, @NMofty, @EvgenyMakloleta and @VadimGuirda and the great AP editors @EFM1959 and @BennySnyderAP. pic.twitter.com/LOBagQ7RDg“