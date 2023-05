Los asturianos están llamados de nuevo a las elecciones de este próximo 28 de mayo para decidir quién será el presidente del Principado de Asturias, tierra históricamente socialista donde Adrián Barbón (PSOE) gobierna desde 2019 en minoría. Ahora, los sondeos prevén un escenario similar al de entonces con una izquierda mayoritaria pero algo mermada respecto a cuatro años atrás.

Barbón es el único candidato que repite en unos comicios en los que se presentan un total de siete listas con opciones de lograr representación en la Junta General del Principado, la mayoría con candidatos desconocidos y algunos con trayectoria en otros partidos, como Diego Canga, el independiente del PP que asesoró a Javier Fernández (PSOE) cuando era presidente autonómico, o Manuel Iñarra, un ex de UPyD que se presenta con Ciudadanos. También hay una candidata, Covadonga Tomé, que no comulga con la dirección de su partido, Podemos, con quien lleva meses a cara de perro. El resto de partidos con posibilidades de verse representados son Ovidio Zapico, que concurre con Convocatoria por Asturies (IU y Más País), Adrián Pumares (Foro Asturias) y Carolina López (Vox).

Estos son los principales candidatos este 28M en la región:

Manuel Iñarra (Gijón, 1971) no era el candidato que Ciudadanos tenía en mente inicialmente, ya que fue designado en febrero coordinador regional de Cs en Asturias y candidato al Principado tras la decisión de la actual portavoz regional del partido, Susana Fernández, de no dar un paso al frente.

Covadonga Tomé, la candidata rebelde de Podemos

Covadonga Tomé (Luarca, 1970), pediatra de profesión, es una candidata que se ha puesto en pie de guerra contra la dirección de su partido. Forma parte del sector crítico conformado en torno al anterior secretario general de la formación regional, Daniel Ripa, que fue expulsado del partido por su “indisciplina grave y reiterada” por sus manifestaciones contra la formación y sustituido por Alba González, que era la candidata oficialista en las primarias de noviembre.

Tomé se impuso a González en dichas primarias por decisión de la militancia, pero la relación con el partido no mejoró y la candidata al Principado comenzó a denunciar que la dirección regional la silenciaba y no la apoyaba. Además, su número cuatro en las listas, Jorge Fernández, fue expedientado por Podemos Asturias, que amenazaba con dejarle fuera de la candidatura. Como reacción a todo esto, Tomé se encerró con una decena de críticos durante seis días en la sede del partido en Gijón contra lo que consideró un “atropello democrático”, pero no sirvió para que Fernández no fuera apartado de la lista en un momento que dio lugar a gran tensión frente a la Junta Electoral del Principado. Por su parte, el coordinador interino de Podemos Asturias, Rafael Palacio, denunció entonces al sector crítico de formar parte de una “operación orquestada” por intereses “ocultos” para “destruir” al partido.