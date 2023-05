El negociador jefe del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Otty Patiño, ha abogado por lograr un cese "temporal" al fuego "con vocación de darle prolongación y profundidad" que permita en octubre unas "elecciones en paz".

Patiño hizo estas declaraciones en un encuentro con medios internacionales y colombianos en La Habana, tras la instalación del tercer ciclo de la mesa de diálogos de paz en Cuba, ronda que sigue a las celebradas en Venezuela (noviembre) y México (marzo).

"La idea es que pactemos de un cese temporal con vocación de darle prolongación y profundidad, y que sea irreversible", ha asegurado el negociador jefe de la delegación gubernamental.

Ha subrayado que "sin cese al fuego es imposible avanzar las transformaciones y las acciones humanitarias" que también se negocian en estos diálogos de paz y que "sin cese al fuego y sin cese de hostilidades no es posible una transformación y una participación democrática " para que tenga voz una "inmensa" parte de la población colombiana.

Ha valorado asimismo como una "buena noticia" que se haya incorporado a la delegación del ELN Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino. "Creemos que Gabino, a pesar de que ya no es el comandante del ELN, es un hombre que es un símbolo de la unidad del ELN y por tanto una garantía de que podemos avanzar mucho más rápidamente con él que sin él", ha expresado Patiño.

El Gobierno seguirá exigiendo al ELN desvincular a los menores

El negociador jefe del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Otty Patiño, ha asegurado que su delegación seguirá exigiendo a la guerrilla desvincular a todos los menores de edad de la guerra.

"Ellos han reconocido que tienen menores y desde el concepto internacional todo menor reclutado es reclutado violentamente. Ese punto lo abordaremos o lo seguiremos abordando", ha afirmado.

“No solo porque es delito, sino porque los niños no deben estar en la guerra“

Ha indicado que en la mesa "se les ha exigido (a los representantes del ELN) no sólo que digan la verdad" con respecto a esta controvertida cuestión, "sino, sobre todo, que desvinculen a los niños de la guerra, no solamente porque es delito, sino porque los niños no deben estar en la guerra".

A su vez, ha agregado Patiño, el Estado colombiano "debe comprometerse" a resarcir a esos niños en sus derechos, para evitar casos de vulnerabilidad.