Twitter permitirá a los medios cobrar a los usuarios por leer sus artículos

El propietario de Twitter, Elon Musk, ha sicho este sábado que el próximo mes la red social permitirá a los medios cobrar a los usuarios por leer sus artículos cuando estos hagan clic en los enlaces.

Musk había anticipado este mes que los usuarios podrían ofrecer pronto suscripciones de contenido, incluyendo textos y vídeos, y que planeaba cobrar un 10 % de las ganancias de ese servicio pasados 12 meses iniciales.

En su mensaje, el empresario ha opinado que la medida para los medios llevará a los usuarios que no tengan "una suscripción mensual" a "pagar un precio más alto por artículo" cuando quieran leer solo ocasionalmente.

“Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.



This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…“