El líder opositor ruso, Alexei Navalni, ha asegurado que le han abierto un nuevo caso penal por terrorismo y que un tribunal militar le juzgará en esa enésima causa en su contra que podría costarle hasta 30 años de cárcel.

"El investigador Román Vidiukov dijo la víspera que se ha abierto un caso terrorista porque yo, mientras estaba en prisión, cometí ataques terroristas. Y en este caso seré juzgado por separado por un tribunal militar", ha explicado Navalni por videoconferencia en una vista en el tribunal de Basmanni en Moscú.

En la audiencia, el tribunal evalúa una petición de la investigación para impedir que el opositor, que cumple ocho años en prisión, se familiarice con la causa penal abierta en su contra por extremismo.

"Me enfrento a 30 años en este caso, probablemente a cadena perpetua en el próximo", ha afirmado, según escribe su equipo en Telegram, en el que han indicado que la juez del tribunal expulsó de la sala a los medios de comunicación.

De acuerdo con su equipo, el caso por terrorismo se ha separado del de extremismo, que se inició contra los colaboradores y el jefe del ilegalizado Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK).

Aunque todavía no se sabe con seguridad, según explican en Telegram, la causa está relacionada con palabras del opositor en el exilio, Leonid Volkov, muy cercano a Navalni, quien dijo en un programa que el presidente ruso, Vladímir Putin, "debería ser juzgado como terrorista".

"¿Qué tiene que ver esto con otros del FBK o con Navalni? Sí, nada", ha escrito su equipo, que no descarta que la investigación incluya en la causa el caso del asesinato a principios de mes del bloguero militar Vladlén Tatarski, del que el aparato estatal acusa indirectamente al FBK.

Responsabilizan al FBK del ataque al bloguero militar Tatarski

El Comité Nacional Antiterrorista responsabilizó del atentado a los servicios secretos ucranianos, que habrían utilizado para el ataque a personas cercanas al FBK de Navalni, quienes habrían incitado a la principal sospechosa, Daria Trépova, a cometer el delito por el que está detenida.

Según los colaboradores del líder opositor ruso, que han negado tajantemente cualquier vínculo con el atentado mortal en una cafetería de San Petersburgo, su jefe puede ser condenado a hasta 35 años por este caso de terrorismo.

Navalni, a su vez, ha denunciado en la vista que el caso por extremismo consta de 195 tomos "y no me dejan familiarizarme" con su contenido. Ha recalcado que no puede acceder a los materiales de la acusación porque se encuentra o trabajando en la cárcel o en celdas de aislamiento.

Varios aliados del opositor se encuentran en el exilio, pero han sido agregados por Rusia a los registros de terroristas y extremistas por su colaboración con el FBK y otras fundaciones de Navalni, así como con su red de oficinas, declaradas todas organizaciones extremistas e ilegalizadas por la justicia rusa.

Es la primera vez que el opositor aparece en público después de que su equipo sugiriera que podría estar siendo envenenado poco a poco en prisión tras bajar ocho kilos.