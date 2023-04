El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Edmundo Bal, descarta presentarse a las primarias de su partido donde se elegirá al candidato para las elecciones generales. Según ha podido saber RTVE, Bal baraja volver a la Abogacía del Estado cuando acabe la legislatura.

Además, es consciente de que Ciudadanos tiene casi todas las cartas para no entrar en el Congreso, según apuntan la mayoría de las encuestas, y tampoco ve útil ser el único diputado naranja, que sería lo que conseguirían en el mejor de los escenarios, según apuntan desde su núcleo.

El diputado, una de las caras más conocidas de la formación naranja desde que llegó a sus filas en 2019, fue candidato en las elecciones autonómicas de Madrid en 2021, pero no logró representación en la Asamblea. Poco después le compensaron designándole 'número dos' de la dirección nacional del partido.

Posteriormente, también trató de disputar el liderazgo de Cs con la nueva ejecutiva para suceder a Inés Arrimadas, con quien rompió a raíz de la ley del 'solo sí es sí' y la refundación del partido.

Discrepancias por la refundación del partido

Cuando Bal se postuló para dirigir Ciudadanos, Arrimadas insistió en apostar por una lista de unidad, pero anunció que se presentaría si no había consenso y él no renunciaba a su candidatura. Por su parte, Bal defendió que la líder de Cs no debía presentarse a las primarias. "No puede refundar el partido quien está al frente", argumentó.

Ahora, fuentes del entorno del diputado han señalado a RTVE que "acabó cansado" tras las discrepancias con el aparato del partido y las candidaturas 'oficialistas', por lo que planea reincorporarse en 2024 a su puesto como abogado del Estado, descartando su marcha a otro partido. Además, según ha podido saber RNE, habría otros diputados buscando ya una vía alternativa a la política.

Bal dio el salto a la política después de ser relevado como jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado en noviembre de 2018 por sus discrepancias en la causa del 1-O. Sobrevivió a la debacle de Cs en los comicios de noviembre de 2019 y tras la salida de Rivera, se convirtió en el fiel escudero de Arrimadas.

En estos momentos, el partido afronta las elecciones del próximo 28M con todos los sondeos pronosticando su debacle y augurando que poco retendrán de los más de 2.500 concejales y 178 alcaldes que tienen ahora, aparte de los 65 diputados autonómicos (de ellos, seis en Cataluña, y uno en Castilla y León, que no concurren a estos comicios).

Asimismo, según el último barómetro del CIS, en las elecciones generales Ciudadanos lograría subir cuatro décimas en la estimación de voto (2,8%) respecto a la del mes pasado, pero solo sacarían un escaño en el hemiciclo.