La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dado un paso al lado y ha renunciado a encabezar una candidatura frente al vicesecretario general Edmundo Bal en las primarias de Ciudadanos. Fuentes de la formación han confirmado a RTVE que la actual presidenta sí presentará una lista alternativa a la de su compañero, pero no figurará como la número uno.

Este viernes, Arrimadas ha avanzado que está a punto de cerrarse una lista de consenso. En una rueda de prensa en el Congreso, ha indicado que esa candidatura está "muy avanzada", que se hará pública en los próximos días y dará "protagonismo a quienes se van a partir la cara por el proyecto liberal" en las elecciones locales y autonómicas.

"Bal y yo somos referentes, ya somos conocidos y tenemos protagonismo. Ahora es el momento de darle atención a otros compañeros que tienen muchísimo talento, incluso más que nosotros, que están preparados para encabezar esta nueva etapa y se lo van a jugar todo en mayo", ha enfatizado Arrimadas durante su comparecencia.

"No es el momento de pensar en el Congreso o en las generales"

Sin embargo, preguntada por la situación interna del partido, ha reconocido que lleva "días sin hablar" con Bal. "Nadie puede entender que en la peor semana del Gobierno un compañero se vaya de entrevistas a atacarme a mí y no a denunciar al señor Sánchez", ha afirmado Arrimadas a los periodistas.

A pesar de todo, ha subrayado que ahora "no es el momento de pensar en el Congreso o en las generales", sino en las municipales y autonómicas, ni tampoco toca "ir a un conflicto". Por eso, ha vuelto a defender la necesidad de esa lista unitaria y se ha mostrado convencida de que ésta será la que mayor "apoyo" concite "porque es la del mayor consenso y puede reflejar mejor lo que necesita el partido".

La líder de Cs no ha dado más detalles acerca de la composición de esa candidatura, aunque sí ha hecho hincapié en que "mucha gente" está participando en su conformación. "No se está haciendo con un boli en un despacho", ha deslizado. "En estos días he cogido mucho el teléfono y poco el micrófono", ha dicho.

Arrimadas, además, ha defendido la estructura de bicefalia que la Ejecutiva aprobó hace unas semanas, con "una parte más política y otra más orgánica", que tienen que estar "perfectamente coordinadas".

El 13, 14 y 15 de enero se celebrará la Asamblea Extraordinaria del partido que significará la culminación del proceso de refundación puesto en marcha para reflotar la formación tras la sucesión de debacles electorales. En la cita, los afiliados deberán refrendar los cambios enmarcados en la refundación, incluido el cambio de modelo de dirección.

Cuando Bal se postuló para liderar Ciudadanos, Arrimadas insistió en apostar por una lista de unidad, pero anunció que se presentaría si no había consenso y él no renunciaba a su candidatura. Por su parte, Bal defendió que la líder de Cs no debía presentarse a las primarias. "No puede refundar el partido quien está al frente", argumentó. No obstante, dijo que contaba con Arrimadas para su proyecto.