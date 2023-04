El periodo actual de escasez de lluvias se romperá entre este viernes y el sábado, cuando el paso de un frente por la Península dejará chubascos en amplias áreas del país, previo a unos días en los que volverá a dominar el calor por la llegada de una masa de aire "muy cálido" que dejará temperaturas de pleno verano.

Las precipitaciones del fin de semana no serán "ni abundantes ni persistentes", pero dejarán lluvias en zonas donde no lo hace desde más de un mes, como por ejemplo, Madrid, "donde no cae ni una gota desde el pasado 8 de marzo", ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet.

“Probabilidad de #precipitación SUPERIOR A 2 MM esperada hoy en #Península y #Baleares, a partir del EPS del Centro Europeo. Más info en https://t.co/9PLsmvqyfS pic.twitter.com/l3RN7I8Ej7“ — AEMET (@AEMET_Esp) April 19, 2023

El paso del frente atlántico también favorecerá un "notable pero pasajero descenso de las temperaturas", previo a unos días en los que dominará el calor debido a la llegada de una masa de aire muy cálido con temperaturas muy altas para la época: "Hasta 30 grados en el norte e incluso 33-34 grados en el sur peninsular".

Abril más seco de los últimos 62 años En este punto, Del Campo ha explicado que durante los primeros 16 días de abril apenas se han acumulado en el conjunto de España 5 litros por metro cuadrado, una cifra "extraordinariamente baja" para esa época y que representa tan solo el 15% del total lluvia que suele caer en nuestro país entre el 1 y el 16 de abril. En el conjunto de abril, el promedio normal de precipitación es de 63,5 litros por metro cuadrado, por lo que con gran probabilidad, ha precisado el portavoz, abril no alcanzará ese promedio y terminará siendo el más seco de la serie histórica (1961). Este miércoles lo más destacado será el temporal de Levante en el área del Estrecho con algún chubasco aislado en puntos del sur de Andalucía y temperaturas que subirán, sobre todo en la mitad norte, mientras que este jueves será una jornada estable, aunque con algunos chubascos en Pirineos y en el nordeste peninsular. “Evolución de la situación en superficie para las próximas 72 horas, https://t.co/XZgPFkyP2Q pic.twitter.com/EtS1n0fZ6F“ — AEMET (@AEMET_Esp) April 19, 2023 El jueves las temperaturas subirán sobre todo en el tercio oriental peninsular, y se superarán los 25 grados en amplias zonas del territorio, e incluso en el interior de la Comunidad Valenciana y en el Valle del Guadalquivir se registrarán hasta 30 grados. Ese día, por lo tanto, será claramente más cálido de lo normal para esta época, con valores diurnos entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. Por la noche los valores serán más propios de abril, por lo que habrá una notable diferencia de temperaturas entre la madrugada y el mediodía.