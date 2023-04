El artista alemán Boris Eldagsen ha rechazado el prestigioso premio de fotografía Sony World Photography Awards en la categoría creativa tras ganarlo con una imagen creada con inteligencia artificial (IA).

La fotografía, titulada El electricista y que forma parte de una colección de instantáneas generadas de la misma forma, fue galardonada el pasado 13 de marzo, cuando el propio autor reconoció que la había obtenido tras editarla entre 20 y 40 veces combinando distintas técnicas de IA.

La imagen creada con inteligencia artificial y ganadora de la categoría creativa del certamen B.Eldagsen

"El trabajo que SWPA ha elegido es el resultado de una interacción compleja de ingeniería rápida, pintura interna y pintura externa que se basa en mi gran conocimiento fotográfico", dijo entonces al asegurar que no considera al producto una fotografía, sino una "imagen".

Por ello, ha renunciado al galardón. "Las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio", ha escrito en un comunicado en web.

"Si no sabe qué hacer con el premio, dónelo al fotofestival en Odesa, Ucrania. Con mucho gusto le proporcionaré los contactos", ha concluido el artista. Poco después de su anuncio, la imagen fue eliminada de la página de la organización del concurso.