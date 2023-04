La Tierra Santa vuelve a ser escenario de una espiral de violencia. El tira y afloja nunca ha cesado sobre el epicentro donde se dan la mano las tres grandes religiones monoteístas y los tres continentes. En lo que va de año, al menos 93 palestinos han muerto, la mayoría por disparos de fuerzas israelíes, en el inicio de año más violento de las últimas dos décadas.

Las escenas de redadas, cargas policiales e incluso disparos dentro del tercer lugar más sagrado para el Islam se han repetido en los últimos días con fieles atrincherados en la mezquita de Al Aqsa. No han importado las celebraciones del Ramadán o del Pésaj (Pascua judía). La respuesta no se ha hecho esperar, con el intercambio de cohetes de las fuerzas palestinas en Gaza, Líbano o con bombardeos en Siria.

La agitación no es nueva, pero la actual crisis amenaza el statu quo en la región, en un contexto de deriva ultraconservadora del gobierno de Israel, que cuenta con ministros "racistas y antiárabes", según los expertos. Entretanto, la Autoridad Nacional Palestina está sin liderazgo y los países vecinos, pendientes de cualquier movimiento para responder. Beirut y Amán han elevado el tono contra Tel Aviv.

La "radicalización del gobierno", causa principal

La crisis actual no sorprende porque desde la llegada al poder de Benjamín Netanhayu el uso de la violencia se ha convertido en el "único lenguaje de comunicación y, en un contexto de una enorme asimetría, en la capacidad de usar la violencia que lleva a un círculo vicioso", explica a RTVE.es Haizam Amirah Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor asociado del Instituto Empresa (IE).

El gobierno de Israel en la actualidad tiene integrantes que son "fanáticos, extremistas, incluidos ultranacionalistas y ultraortodoxos", señala. Lo está diciendo una parte de la sociedad israelí, asegura el experto, que es la que lleva manifestándose 14 semanas, porque ven que esta mezcla explosiva va camino de transformar el Estado en la naturaleza del Estado de Israel. Algunos ministros reclaman que los judíos puedan rezar en todo el recinto de la explanada, no solo en el muro de lamentaciones tal y como recoge el statu quo de 1967.

Netanyahu es un primer ministro acosado por los tribunales por presuntos casos de corrupción y está "dispuesto a hacer lo que sea para salvarse política y judicialmente", recuerda Amirah Fernández.

Tel Aviv vive una situación política controvertida. "La causa principal es la radicalización del gobierno de Israel", coincide Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor de Estudios Árabes de la Universidad de Alicante en una entrevista con RTVE.es. Un gobierno que lleva 100 días en el poder y que está integrado por formaciones de extrema derecha. "Son partidos que antes no tenían representación, eran prácticamente testimoniales, pero que ahora han asumido un enorme peso y tienen casi la voz cantante en la coalición de gobierno", añade.

Las manifestaciones y la crisis política han obligado al primer ministro israelí a pausar su polémica reforma judicial que desencadenó una ola de descontento en amplios sectores del país. Netanyahu se ha visto envuelto en una de las mayores crisis políticas y sociales de la historia.

“Si hay condena internacional, será muy tibia, pero sí generará una reacción de las facciones armadas palestinas“

"Parece que se está empleando esta pausa para volver a un punto de provocación: los lugares sagrados, en este caso la mezquita de Al Aqsa, en pleno mes de Ramadán y contra las personas que están rezando. Se sabe de antemano que no generará condena internacional o si se da será muy tibia, pero sí habrá una reacción de las facciones armadas palestinas", asegura Amirah Fernández. "Son medidas cada vez más drásticas para no solo seguir colonizando los territorios palestinos, sino también para dar pasos efectivos para su anexión práctica", añade Álvarez Ossorio. "No solo no quieren seguir sofocando a la población palestina, harán todo lo posible para que se vea en una situación tan desesperada como para que tenga que abandonar el territorio", explica el profesor de Estudios Árabes e Islámicos.