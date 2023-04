¿Cómo será mi declaración de la renta este año? ¿Me saldrá a ingresar o a devolver? Estas son las preguntas que se hacen muchos contribuyentes, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez queda menos para que llegue el próximo 11 de abril, el día en el que empieza la Campaña de la Renta de este año.

Para resolver estas dudas, el organismo pone a disposición de la ciudadanía un simulador de la renta que permite hacer estos cálculos antes de presentar la declaración de forma definitiva. Te contamos cuáles son sus utilidades y cómo utilizarlo.

¿Qué es y para qué sirve?

El simulador es una herramienta gratuita que ofrece la Agencia Tributaria para que los contribuyentes puedan saber si la declaración les sale a pagar o a devolver antes de presentarla de forma definitiva. Es útil porque, como su nombre indica, permite "simular" una declaración real, pero sus efectos son meramente informativos para quien lo utilice.

Por tanto, se trata de algo opcional y puede utilizarse las veces que se quiera -incluso para otras personas si se dispone de sus datos-, ya que el resultado no va a afectar al borrador y Hacienda no lo va a tener en cuenta porque no es la declaración definitiva.