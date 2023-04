La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que una de cada seis personas en todo el mundo padece esterilidad en algún momento de su vida. Concretamente, y según un nuevo informe publicado este martes, afecta a cerca del 17,5% de los adultos.

"La esterilidad es un problema extendido de salud pública y en algunos países puede provocar la impresión de una mujer o de una pareja fracasada", ha explicado la directora de salud sexual y reproductiva en la OMS, Pascale Allotey, en una rueda de prensa en la que ha presentado los datos.

