Investigadores del Hospital General de Massachusetts han descubierto que la infertilidad femenina está asociada con un mayor riesgo de fallo cardíaco. Tras estudiar a un grupo de mujeres posmenopáusicas, los expertos han concluido que aquellas que habían experimentado infertilidad presentaban un riesgo un 16 % mayor de padecer una insuficiencia cardíaca.

El nuevo informe ha sido publicado en la revista médica estadounidense Journal of the American College of Cardiology y ha puesto el foco sobre la importancia del historial reproductivo de las pacientes que, según una de las autoras del estudio, Emily Lau, "dice mucho sobre su futuro riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca". Por ello, Lau ha destacado la necesidad de prestar atención no solo a los posibles problemas de concepción, sino también a las experiencias de la mujer durante el embarazo y otras etapas como la menopausia.

En asociación con la Iniciativa de Salud de la Mujer (WHI) y durante un periodo de segumiento de 15 años, los investigadores estudiaron a 38.528 mujeres, de las que el 14 % afirmó tener antecedentes de infertilidad.

Una condición común, pero "desafiante" Los hallazgos han encontrado una asociación entre la infertilidad y la insuficiencia cardíaca general, pero específicamente con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (HFpEF), el tipo más común en el sexo femenino. De hecho, cuando examinaron los subtipos de insuficiencia cardíaca, encontraron que la infertilidad se vinculó con un aumento del 27 % en el riesgo futuro de padecer HFpEF. Sin embargo, también es una de las condiciones más "desafiantes". "Todavía no entendemos completamente cómo se desarrolla y no existen buenas terapias para tratarla", ha manifestado la experta en un comunicado. Pero, ahora, este descubrimiento "particularmente notable" ha destacado que las pistas de su origen y futuro tratamiento pueden encontrarse en la vida reproductiva temprana. Asimismo, el equipo de científicos ha informado que la asociación entre la incapacidad de concebir y el fallo cardíaco se mantuvo independientemente de si la mujer tuvo finalmente algún hijo o de si este sobrevivió o no tras el nacimiento.