La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado el asesinato machista de una mujer de 34 años en la madrugada de este martes. La Guardia Civil ha detenido a su pareja sentimental, de 30 años, como presunto autor del crimen cometido en la zona de Las Arenillas ubicada en la localidad onubense de Palos de Frontera.

Según ha explicado el alcalde de municipio, Carmelo Romero, los hechos se han registrado sobre las 01:10 horas, cuando la Policía Local ha recibido las primeras llamadas alertando del suceso y al llegar al lugar encontraron a la víctima sin vida.

Al parecer, ha continuado el alcalde, el detenido habría mantenido una relación con la mujer y quería que se fueran a vivir juntos, pero ante la negativa de ella comenzó a acosarla hasta el punto de que "este martes tenía pensado acudir a la Guardia Civil para denunciarlo".

El número de mujeres asesinadas asciende a 1.196

Tanto la víctima como el agresor trabajaban en la recolección de frutos rojos y vivían en Palos de la Frontera, él, natural de Mali, en una vivienda de la calle de los Reyes Católicos y ella, de nacionalidad rumana, en la finca en la que trabajaba junto a un grupo de compañeras.

La mujer, que no estaba en el programa de protección a víctimas de violencia de género (VioGén), no tenía hijos menores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con ella, el número de mujeres asesinadas por violencia machista ha ascendido a 12 en 2023 y a 1.196 desde 2003.