Al conocerse el lunes que este martes se aprobaría esta moción, dado que el bando de Starmer tiene mayoría en el comité, Corbyn ha acusado a su sucesor de haber "denigrado los cimientos democráticos" de la formación.

Corbyn ha recordado, en un mensaje colgado en Twitter, que entró en la formación a los 16 años y ha sido elegido diputado "diez veces consecutivas" por Islington North en Londres.

“I have spent my life fighting for a fairer society on behalf of the people of Islington North, and I have no intention of stopping now. pic.twitter.com/9HuvErXpEp“