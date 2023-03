Feijóo ve "sorprendente" que Sánchez mantenga a ministros "desgastados" como Montero y Marlaska

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado este lunes "la bienvenida" a Héctor Gómez como ministro de Industria y a José Manuel Miñones como ministro de Sanidad, pero ha recalcado que lo "noticiable" y "sorprendente" es que el jefe del Ejecutivo mantenga en sus carteras a titulares "desgastados" como los de Igualdad e Interior, Irene Montero o Fernando Grande-Marlaska. A su entender, acredita que Pedro Sánchez "no puede y no tiene margen" para hacer las remodelaciones que haría un "presidente con autoridad".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas poco después de que el presidente del Gobierno haya ha anunciado el nombramiento de Héctor Gómez y José Manuel Miñones Conde como ministros de Industria y de Sanidad, respectivamente, tras la salida de Reyes Maroto y de Carolina Darias, que se produce por la renuncia de ambas para concurrir a las elecciones a la alcaldía de Madrid y de Las Palmas.

"Lo cortés no quita lo valiente y creo que lo primero que me toca es agradecer los servicios prestados a la ministra de Sanidad y de Industria y dar la bienvenida a los nuevos ministros de ambas carteras", ha manifestado.

Eso sí, ha recalcado que "lo noticiable" no es que se cubran unos ministerios "interinos desde el año pasado" sino que el presidente "no haya ejercido su labor de coordinar y dirigir el Gobierno". "Lo importante no es que cubra las vacantes que él mismo había propuesto en los últimos meses del año pasado sino que lo noticiable son los ministros que se quedan en el Gobierno", ha aseverado.