Las dos capitales canarias han acogido este sábado manifestaciones para reivindicar una sanidad "pública y de calidad" y en contra de "la privatización encubierta" del Banco de Sangre.

En Las Palmas de Gran Canaria, la protesta ha reunido a cientos de personas y más de una decena de colectivos, que han recorrido las calles ataviados con batas y pancartas variadas. La portavoz del Espacio de la Confluencia de Gran Canaria, Fernanda Gadea, ha dicho, que la sanidad está "al borde del colapso" con una "gestión nefasta a lo largo de décadas".

La sociedad, ha continuado, "no aguanta más" y por ello los trabajadores y trabajadoras de la sanidad "hemos salido para buscar respuesta a los problemas". "Las manos privadas tienen que ir fuera de los servicios públicos, empezando por la sanidad", ha añadido y ha criticado el aumento de las listas de espera.



En nombre del comité de empresa del centro sociosanitario El Pino, Abián Gutiérrez ha expresado que también piden que "se desprivatice el sector de las residencias", así como "la equiparación salarial, más personal, más material y más medios". Actualmente, ha asegurado Gutiérrez, "estamos en ratios ridículos de atención".

Además, habido alusiones al acto de este viernes de firma del acta de replanteo de l a segunda fase de la ampliación del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias , que rubricó el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres. "No es el primer intento ni la primera vez que comienzan la obras de la torre infantil", ha deslizado la presidenta de Sanidad Canaria Unida, Rebeca Amador, quien ha dicho que no se cree "para nada" que el proyecto salga adelante. "¿Cuánto queda para las elecciones? Volveremos a lo mismo, aguas de borrajas", ha zanjado.

Desde el ICHH Público, colectivo en huelga desde hace 320 días, se ha señalado que lo que pretenden con esta jornada reivindicativa es "buenos contratos, que no haya listas de espera". Según su portavoz, Daniel Quintero, quieren decirle "alto y claro" al Gobierno de Canarias que "estamos aquí defendiendo lo público y no vamos a parar".

En las pancartas de los manifestantes, se podían leer frases como "cuida a los que te cuidan", "llevo 24 horas trabajando ¿te atiendo?", "se vende tu sangre", "no más contratos basura", "estamos hasta los fonendos" o "plantillas deficientes, riesgos para los pacientes". El consejero de Sanidad también ha sido la diana de los cánticos de los asistentes, como "Blas Trujillo quiere un chiringuito" o "Blas Trujillo cuenta la verdad"; lemas entremezclados con otros más genéricos como "el banco de sangre no se toca" o "ea, ea, ea, la gente se cabrea".

En la capital tinerfeña, en torno a un millar de personas , según fuentes del dispositivo policial consultadas por EFE, han salido a la calle para gritar que "no hay negocio con la sanidad".

Manifestación en Tenerife: "No hay negocio con la sanidad"

Piden que no se privatice el Banco de Sangre de Canarias

Sobre el Banco de Sangre, Quintero ha dicho que lo que pretende el ejecutivo regional es "una privatización encubierta", cambiando su modelo de gestión mediante la creación de una entidad pública empresarial, "es decir, una gestión público privada, que es lo que tanto se está criticando en otras comunidades".

"No queremos que se haga negocio con la sangre", ha proclamado Quintero, porque de ella "se sacan medicamentos, especialmente del plasma derivado", y por eso "no queremos que ninguna empresa de gestión privada vaya a tener que manejar ese capital". Ha lamentado, además, que en las islas haya un "un grave problema de desabastecimiento a quirófanos y al paciente crónico y oncomatológico", con una media de 29 donaciones por cada 1.000 habitantes, frente a las 48 de Extremadura, la ratio más alta.



Desde Sanidad Canaria Unida, Rebeca Amador, ha denunciado, por su parte, que los profesionales del SCS están "maltratados, duplicando horas, viviendo en un sistema precario de contrataciones, de días, incluso horas". Amador ha pedido al consejero canario de Sanidad que "no mienta" y si hay alguien con una "intención política es usted, con unas elecciones a la vuelta de la esquina", ha apostillado.



También han integrado esta marea blanca las asociaciones 'Pasillo Cero' o partidos políticos, así como pacientes de salud mental como Álvaro Moreno, que ha recalcado la importancia de "la salud más allá de la salud física también la mental, sobre todo en estos tiempos" y que sufre "falta de personal, de recursos y de medidas".