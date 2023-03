El Parlamento británico aprueba penalizar el silbar a las mujeres en la calle

La Cámara de los Comunes (baja) británica ha aprobado este viernes una proposición de ley que penaliza con hasta dos años de cárcel el acoso sexual callejero, lo que incluye silbar, bloquear el paso, hacer comentarios degradantes o seguir a una persona por razón de su sexo.

La propuesta legislativa, auspiciada por el exministro conservador Greg Clark, pasará ahora a la Cámara de los Lores y se espera que eventualmente se convierta en ley, dado que el Gobierno expresó su apoyo a la iniciativa el pasado diciembre.

“Delighted that my Private Member’s Bill on public sexual harassment has passed its Third Reading in the House of Commons today.



Thanks to my constituents in Tunbridge Wells for their encouragement.



You can read more about the Bill here ��https://t.co/ge9agDeaq1 pic.twitter.com/qVQYbA7oVs“