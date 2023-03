Guerra Ucrania- Rusia, en directo | Medvédev advierte que la detención de Putin equivaldría a una declaración de guerra

El alto representante de la UE para Exteriores y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, denuncia en un tuit que Ucrania ha sido atacada nuevamente por Rusia con drones iraníes, "apuntando a instalaciones educativas y atacando con misiles un edificio residencial en Zaporiyia". "Justo cuando Putin expresó la necesidad de un arreglo pacífico al presidente Xi, Rusia vuelve a cometer crímenes de guerra", ha dicho.

“Ukraine has been attacked again by Russia with Iranian drones, targeting educational facilities & a missile attack on a residential building in Zaporizhzhia



Just when Putin expressed need for “peaceful settlement” to President Xi, Russian again commits war crimes.“