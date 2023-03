El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cree que tiene que haber un proyecto “fuerte y unido a la izquierda de la izquierda del PSOE” y considera que es “bueno” que haya dos fuerzas progresistas que se estén entendiendo en el Gobierno de coalición y que “se tendrán que seguir entendiendo”. “Por eso creo que es positivo que Yolanda Díaz organice un proyecto que sea único”, ha afirmado, y ha deseado a la vicepresidenta segunda “toda la suerte” en un proyecto que presentará el próximo 2 de abril, cuando se espera que se anuncie su candidatura a las generales.

En una entrevista en TVE, el ministro se ha referido a la unidad exhibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Díaz durante la moción de censura, que fue un “ejercicio estratégico y de sincronización entre ambos”, según afirmó el propio Bolaños tras la moción en un corrillo con la prensa. La parte socialista del Gobierno y el propio Sánchez han manifestado reiteradamente su intención de reeditar la coalición con “el espacio de Yolanda Díaz”.

En todo caso, Bolaños ha dejado claro que el PSOE tiene “un proyecto que toda España conoce”, es el partido que más ha gobernado el país y el que, ha proseguido, “refuerza el derecho del bienestar”, los derechos y las libertades. Por eso cree que es “bueno” que haya dos fuerzas progresistas que se sigan entendiendo.

La unidad de la coalición exhibida en la moción contrastó sin embargo con las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero que aunque no intervino en el debate, al igual que tampoco lo hizo Ione Belarra, pidió a Sánchez en los pasillos del Congreso este miércoles que se “suelte de la mano del PP” y apruebe la ley de vivienda para demostrar con “hechos” que representa a la izquierda.

Podemos no solo choca con el PSOE, sino que también está presionando a Díaz para acordar ya una coalición con ‘Sumar’ y celebrar primarias antes de las elecciones del 28 de mayo. Díaz se abre a las primarias, pero no admite "presiones" para hacerlo ya. En Podemos amenazan además con no arroparla como candidata en la presentación de su proyecto el 2 de mayo sin un acuerdo de mínimos sobre cómo irán juntos a las generales. Y mientras, Díaz se sigue mostrando más cómoda con otros sectores de la izquierda, como Más País, los ‘comunes’ o Compromís, que con Podemos.