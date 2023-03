Vecinos a los que han derribado sus casas porque estas amenazaban ruina, otros desalojados preventivamente viviendo en aparthoteles, pisos de alquiler o con familiares, empresarios que han tenido que abandonar sus negocios porque estaban dentro de las zonas más afectadas, o tan cerca de ellas, que los clientes ni se acercaban. Poco a poco, más sanfernandinos duermen con miedo porque ven aparecer más grietas en sus casas. La incertidumbre de no saber por dónde avanzan los problemas en el subsuelo está haciendo mella en la salud y en la economía de todo el pueblo.

Más de 600 viviendas afectadas

La línea de metro 7B es la que comunica la localidad de San Fernando de Henares con Madrid. La Comunidad de Madrid quiso que el metro llegase hasta el Hospital del Henares, y para eso amplió la línea. En un primer momento, el trazado iba desde la estación de San Fernando hasta la de Hospital de Henares. Aunque pronto esto cambió, y se añadieron dos paradas, modificando la ruta que debía seguir el túnel del metro. Añadían así las paradas de Jarama y Henares.

Grietas en un edificio de San Fernando de Henares RTVE

Este cambio en el trazado inicial, no habría tenido mayor consecuencia si, al cabo de poco de realizarse las obras, no hubiesen comenzado a aparecer grietas en las viviendas de la zona. Según el alcalde, Francisco Javier Corpa, lo que en principio era un bien para la ciudad, ha acabado por convertirse en pesadilla: "Esa curvatura [del metro] que no estaba en el proyecto inicial es lo que ha provocado el problema en la ciudad".

Grietas en la pared en una de las casas de San Fernando RTVE

Manuel Lombardero es el geólogo a quien el Ayuntamiento ha encargado el estudio del subsuelo a día de hoy. Explica que el subsuelo del municipio de San Fernando tiene diversas particularidades. Por un lado, la ciudad está bañada por el curso del río Jarama lo que hace del subsuelo una zona rica en corrientes subterráneas; por el otro, el subsuelo cuenta con algunas zonas con una importante cantidad de sales solubles.

A partir de ahí, y sumando a esos aspectos de la geografía del terreno, un estudio insuficiente a la hora de plantear el cambio en el trazado del túnel, y un sistema de trabajo inadecuado (utilizando una tuneladora en lugar de métodos más fiables para ir comprobando el terreno por el que se avanza), obtuvieron como resultado la filtración de agua en el subsuelo, deshaciendo las sales y provocando oquedades: "Al disolverse toda esa sal, el terreno asienta de forma irregular, y eso hace que se creen grietas verticales en las estructuras y las casas se arruinan".