Les infermeres de Can Misses denuncien la "saturació" de les urgències de l'Hospital

Avui matí a Can Misses hi havia sis pacients al passadís esperant un llit. La demanda hospitalària s'ha multiplicat aquests dies per l'onada de grip. S'està notant especialment a urgències. Ahir es va haver de suspendre una operació que estava programada per manca de llits. Des de l'hospital reconeixen que la pressió assistencial ha augmentat considerablement durant les darreres setmanes.

Les malalties respiratòries han agreujat el problema “Fa unes tres setmanes que augmenta la pressió assistencial de dilluns a dimarts.“ La gerent de l'Hospital Can Misses, Carmen Santos, reconeix que la situació s'ha complicat durant les darreres setmanes per l'onada de casos de grip afegits als serveis habituals del cap de setmana: "Fa unes tres setmanes que augmenta la pressió assistencial de dilluns a dimarts. Normalment els dimecres es comença a regular". Salut fa una crida urgent per contractar infermeres durant l'estiu

La conselleria de salut reconeix les dificultats “Tenim dificultats de cobertura i és una realitat que no amagam.“ La consellera de salut, Patricia Gómez, parla d'una situació puntual tot i que reconeix les dificultats provocades per la manca de personal: "Tenim dificultats de cobertura i és una realitat que no amagam i a més continuam treballant dia a dia per millorar. Fa uns dies vam incorporar quatre especialistes més a Can Misses".

Els sindicats demanen solucions “El que demanam és que hi hagi un reforç de les plantilles.“ Els sindicats, que feia setmanes que alertaven de la possible saturació de les urgències de l'hospital demanen solucions. Rosa Blanes, representant del sindicat USAE: "El que demanam és que hi hagi un reforç de les plantilles. Especialment a les urgències perquè és la porta d'entrada a l'hospital. Pocas, cansadas y precarias: las enfermeras denuncian la sobrecarga de la sanidad "a costa de sus espaldas"