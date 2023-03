Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña trabajan en la extinción de un incendio que se ha declarado en una zona forestal cercana a dos urbanizaciones de Calafell, en Tarragona, en las que se ha pedido el confinamiento de los residentes y se han evacuado algunas zonas.

Según han informado los Bomberos, en el incendio, que se ha declarado junto a las urbanizaciones Mas Mel y Bellavista, trabajan 48 dotaciones terrestres y más de 70 efectivos, entre ellos miembros del Grupo Operativo de Apoyo (GROS) y del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF). El fuego ha afectado a casi 20 hectáreas de la montaña de la Escarnosa, según el recuento de los Agentes Rurales.

“#Bomberscat ha requerit evacuar tres dels carrers d'una de les urbanitzacions més properes a l'incendi, el Mas Mel. Pel que fa a les tasques d'extinció, hi seguim treballant amb 48 dotacions per confinar el flanc esquerre i assegurar el dret“ — Bombers (@bomberscat) March 14, 2023

El jefe de apoyo de los Bomberos de la Generalitat, el inspector Miquel López, ha señalado que les espera una "noche larga e intensa" trabajando para extinguir el fuego.

En declaraciones a TV3, López ha explicado que un flanco del fuego ha impactado contra las urbanizaciones Bellamar y Mas Mel, aunque no ha afectado a ninguna casa. "Esta noche estaremos trabajando porque hay un episodio de viento toda la noche, y el objetivo es que los flancos del incendio no se abran y no afecten a más urbanizaciones", ha añadido.