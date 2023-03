La actriz Blanca Portillo fue galardonada el pasado domingo en el Festival de Málaga con el Premio Málaga en reconocimiento a 40 años de trayectoria en la interpretación. Momento en el que la actriz aprovechó para lucir un conjunto básico que llamó la atención de todos los espectadores y usuarios a través de las redes sociales defendiendo la naturalidad y en reclamo a la " falta de belleza" en las actrices.

Al recibir el premio, la actriz aseguró que en su carrera, no ha ido "ganando en confianza", sino que ha "ganado en pánico", y se siente "asustada" cuando va a afrontar cualquier proyecto, tanto en el teatro como en el cine o la televisión. "Me siento igual de incómoda en todas partes. Mis niveles de pánico han llegado a unas cotas que tendría que mirarlas un médico", afirmó Portilo en su discurso al recoger el Premio Málaga en el Festival de Cine en Español de esta ciudad (discurso en el minuto 22 del vídeo).

"¡Arranca la Gala Homenaje a Blanca Portillo, Premio Málaga Sur!

La madrileña, que subió a dar su discurso con una camiseta básica blanca, unos vaqueros anchos y unas zapatillas, no dudó en definir su look informal como de "mamarracha". "No estoy aquí para defender un personaje o un trabajo concreto y quiero recibirlo como persona, no como actriz".

"Esto es lo que soy, Blanca. Un ser humano despojado de aditivos, con 59 años de miedo y frío que ya necesitan desesperadamente cariño y apoyo". "He tenido que luchar contra mi falta de belleza para demostrar que sin ella también se puede ser actriz", argumentó Portillo entre aplausos.

"�� @bpmdv ha recibido hoy el Premio Málaga - @DiarioSUR del #26FestivalMálaga, un reconocimiento a sus casi 40 años en la profesión



Durante la gala ha estado arropada por tres compañeros fundamentales en su carrera y en su vida, @sietemesas , Paula Ortiz y @asieretxeandia

La actriz aseguró que cuando ve el piloto rojo de la cámara se "asusta", porque la cámara "entra hasta el fondo y no es un espectador que está a unos metros", y esto le da "pánico y terror".

"Alguien me dijo que, en vez de ponerlo en contra, no le tuviera miedo e intentara seducir a la cámara, porque si la enamoras ella te va a seguir. Intenté ponerla de mi parte y ser siempre lo más honesta posible, porque cuando no lo eres canta 'La Traviata', se ve todo. Cuando lo que has hecho no está bien, el cine tiene el problema de que queda para siempre", argumentó la actriz.

Además, aseguró que no le gusta ver sus películas hasta que están terminadas porque cuando hace un personaje quiere "desaparecer" y "esconderse detrás", y nunca sabe "si lo que se está viendo es a Blanca Portillo haciendo una cosa o a ese personaje".