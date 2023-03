11:24

Vídeo. Hace casi un año el enviado de RNE a Ucrania, Fran Sevilla, estuvo con Alexandra, una vecina de Mala Rohan, el día en que ella cumplía 88 años. Hoy se han reunido y ha comprobado que su situación no ha mejorado. A la vivienda le falta una de las paredes, cuenta que no tiene gas y que los cortes de luz son continuos. El ejército ruso ya no ocupa las calles, pero las ayudas no llegan a los vecinos. La vida para ellos se ha vuelto muy difícil. [Pincha aquí para ver el vídeo].