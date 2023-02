El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes una "reducción visible" de los efectivos militares de su país en África, promoviendo así una nueva relación con los territorios del continente y prometiendo "un aumento del esfuerzo de Francia en cuanto a formación y equipamiento".

"La transformación comenzará en los próximos meses con un ascenso de poder en estas bases de nuestros socios africanos", ha declarado el mandatario durante un discurso pronunciado en el Elíseo y dos días antes de partir en una gira por cuatro países de África Central.

El mandatario ha asegurado que se pondrá fin a las bases militares de Francia en África, que serán "africanizadas" y convertidas en "academias" o en nuevas bases codirigidas tanto por el Ejército africano como por el francés. "Las bases, tal como existen ahora, son una herencia del pasado", ha afirmado.

Ante el empuje de la influencia de China y Rusia “debemos construir una nueva relación equilibrada, recíproca y responsable” con los países del continente africano, abogando por la "humildad" y la "responsabilidad" en lugar de por la "competencia" estratégica impuesta por quienes se instalan con "sus mercenarios", ha dicho en referencia al grupo Wagner.

"La competición en la que yo no quiero participar es la de la presencia militar", ha recalcado.

Francia "no es responsable de todo"

Macron ha aprovechado la ocasión también para admitir que Francia cometió errores en el pasado y que, en ocasiones, asumió responsabilidades militares "exorbitantes", lo que la puso en una posición que facilita que se la convierta en "chivo expiatorio".

En este sentido, el mandatario ha usado el ejemplo de Mali, donde las autoridades pidieron la salida de la fuerza especial francesa desplegada para combatir el yihadismo en el Sahel. Decisión similar adoptó a comienzos de este año Burkina Faso.

"En efecto, hay una idea demasiado instalada de que Francia es responsable de todo y cuando hay una decepción la gente viene y dice 'es vuestra culpa'. No, no es nuestra culpa", ha subrayado sin dejar de precisar su "orgullo" por el papel preponderante que Francia adoptó en la batalla contra el terrorismo desde 2013.

"Nuestros hijos han muerto en África luchando contra el terrorismo allí. Pero Francia sola no puede luchar contra el terrorismo en África. Si los Gobiernos africanos no desempeñan su papel no lo conseguiremos nunca", ha argumentado.