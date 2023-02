El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha catalogado este jueves a la ley 'trans' como un "artefacto de propaganda" por parte del Gobierno, al tiempo que ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "desoír a los expertos" y no conocer su contenido por ser una norma impulsada desde Unidas Podemos.

En un mitin en Ciudad Real, ha avisado del peligro de "frivolizar" y tomarse "a broma todo". "Resulta que cualquiera de los que nos sentamos aquí, al día siguiente de publicarse la ley, podremos ir al registro, las chicas declararse chicos y los chicos chicas, y se acabó. Elegimos nombres y salimos con un DNI nuevo, sin más", ha afirmado.

"Sánchez ha desoído a expertos, a médicos, a psicólogos, juristas y a profesores", ha dicho, apuntando que hay jóvenes que están "formando su personalidad" y tienen "dudas a veces" mientras se obliga a los profesores a hacer "lo que no quieren hacer".

Por todo ello, ha considerado que Sánchez ha aprobado una ley "sin habérsela leído". "Le pregunté tres veces en el Senado y no me contestó ninguna", ha lamentado, asegurando que la desconoce porque no puede enmendarla, ya que "es una ley de Podemos".

Asegura que derogarán la ley para hacer una nueva En todo caso, ha asegurado que todo el mundo "está de acuerdo con legislar a favor del colectivo trans", pero lo que no se puede hacer es "desproteger los derechos de los menores y frivolizar con el sexo biológico" tomándose a broma "la opinión unilateral de un menor que pide ser hormonado u operado con una operación definitiva y que posteriormente llegue a la conclusión de que se equivocó cuando ya no hay remedio". El PP aprobará si gobierna una ley trans que "respete y respalde" al colectivo Asimismo, ha recriminado a Sánchez que al legislar prime "proteger a la coalición" antes que hacer lo propio con las mujeres. "Cuando un presidente pone por delante sus intereses políticos a los intereses de las mujeres, no merece ser presidente", remachó. Por todo ello, ha dicho que esta ley es "un artefacto de propaganda" y una "división del Gobierno que pretende trasladar a la sociedad española". "Haremos una derogación de la ley 'trans' para hacer una nueva de acuerdo con los expertos, los feministas, los médicos, los juristas y los profesores", ha anunciado.