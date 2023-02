Dos personas han muerto y otras cinco han resultado heridas este viernes en un ataque de atropello en las afueras de Jerusalén, según han confirmado los servicios de emergencia israelíes.

El incidente ha tenido lugar en las inmediaciones del asentamiento judío de Ramot, y según la Policía israelí un "sospechoso" ha embestido a un grupo de personas en una parada de autobús en un "ataque terrorista". Los servicios de emergencia israelíes informaron que seis personas fueron trasladadas a un hospital cercano, incluyendo dos niños en estado crítico.

"Como consecuencia del atropello, hay 2 muertos y otros 5 heridos con diversos grados de lesiones", ha detallado un portavoz policial, que ha agregado que se ha reforzado la presencia de fuerzas de seguridad en la zona.

