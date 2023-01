Los incidentes de este jueves se produjeron cuando tropas del Ejército, agentes de inteligencia y policías israelíes irrumpieron por la mañana en el campo de Yenín, para realizar una operación de arrestos de un escuadrón de Yihad Islámica que derivó en violentos enfrentamientos armados, los más graves en la zona en años.

Por otro lado, el Departamento de Estado estadounidense se ha mostrado "preocupado" por la escalada de las tensiones en Cisjordania y ha instado a reducir la tensión en la región.

“We are deeply concerned by the escalating violence and loss of innocent life in the West Bank following a counterterrorism operation. We underscore the urgent need to prevent further loss of civilian life and to de-escalate tensions. https://t.co/yJ9j5gZTnS“