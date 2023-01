El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha apostado por otorgar más licencias de armas para civiles tras un fin de semana marcado por tres ataques armados que dejaron siete muertos y cinco heridos, pero al mismo tiempo ha pedido a los israelíes no hacer justicia por su propia mano.

Al inicio de una reunión con su gabinete de Seguridad, Netanyahu ha asegurado que presentará una serie de "medidas adicionales en la lucha contra el terrorismo, que incluyen acelerar y agilizar significativamente la concesión de licencias de armas para civiles autorizados". Según él, esta estrategia "salva vidas".

Israel se encuentra en estado de máxima alerta después de tres ataques con arma de fuego en menos de 24 horas -dos de ellos en Jerusalén este ocupado-, que hasta el momento han dejado siete israelíes muertos y cinco heridos, en medio de una escalada de violencia en la zona. Ataques que se han producido tras la violenta incursión israelí el jueves en el campo de refugiados palestino de Yenín, en el norte de Cisjordania, que derivó en graves enfrentamientos con milicianos y en los que murieron nueve palestinos.

La noche del viernes, un palestino mató a siete israelíes al salir del rezo de shabat en una sinagoga del asentamiento colono de Neve Yaakov, y otros tres resultaron heridos. El agresor fue muerto por la Policía y más de 40 personas han sido arrestadas por este caso.

La mañana del sábado, un sujeto armado abrió fuego y provocó dos heridos en el asentamiento judío Ciudad de David, en el barrio palestino de Silwan. El tiroteo terminó cuando dos miembros del grupo de israelíes atacado respondieron al fuego con su propia arma y neutralizaron al agresor.

Más tarde, otro palestino armado abrió fuego en un restaurante ubicado en un asentamiento judío de Cisjordania ocupada pero su arma falló y no se reportaron heridos.

Netanyahu también ha apostado, entre otras "medidas antiterroristas", por reforzar los asentamientos y revocar los derechos de seguridad social de las familias de los atacantes árabes israelíes. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha apoyado esta iniciativa: "No permitiremos una situación en la que un individuo que recibe los beneficios concedidos por el Estado de Israel, asesine a ciudadanos israelíes".

"Preparados para cualquier escenario"

"Este Gobierno actuará contra el terrorismo con vigor, determinación y fuerza", ha dicho Netanyahu, que al mismo tiempo ha llamado a frenar la espiral de violencia. "Aunque no buscamos una escalada, estamos preparados para cualquier escenario", ha señalado, al llamar a los israelíes a que "no se tomen la justicia por su mano". "No estamos en los días de la clandestinidad", ha matizado.

Por su parte, el comisario general de la Policía de Israel, Yaakov Shabtai, y el ministro de Seguridad Nacional, el extremista antiárabe Itamar Ben Gvir, también llamó a todos los residentes que posean armas de fuego con licencia a que las porten.

En lo que va de 2023, ya son 32 palestinos muertos en el marco del conflicto, un promedio de más de una por día. Del lado israelí, son siete las víctimas mortales, todas civiles