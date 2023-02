'Los Fabelman': cómo Steven Spielberg hizo realidad su sueño de ser director de cine

E.T., el extraterrestre, Indiana Jones, Tiburón, La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan, Parque Jurásico... varias generaciones amamos el cine en parte gracias a Steven Spielberg. Pero... ¿por qué ama Spielberg el cine? ¿Cómo nació su pasión por el Séptimo Arte? ¿Cuáles son los directores y películas que lo marcaron?

Eso es lo que el director nos cuenta en su nueva película, Los Fabelman, una cinta autobiográfica que también es una carta de amor a sus padres, cuyo divorcio le traumatizó de joven, y una bella historia sobre el paso de la infancia a la edad adulta, un tema que hemos visto en otros muchos trabajos de Spielberg.

Una película que, aparentemente, parece la más sencilla del director, pero nada más lejos de la realidad, porque esconde una profunda e inteligente reflexión sobre la pulsión artística y sobre la vida en general. Sobre lo que lleva al ser humano a crear e imaginar cosas y sobre esos pequeños momentos de la vida que nos cambian para siempre, como las amistades infantiles, el primer amor, los primeros desengaños o conocer a nuestros ídolos (en su caso John Ford, magníficamente encarnado por David Lynch).

Y aunque sea una historia tan personal, Spielberg consigue que todos nos sintamos como esos Fabelman, con su amor, sus sueños, sus ilusiones, sus desilusiones, sus debilidades... sus locuras. Porque es la historia de una familia como tantas otras. Una historia que tiene mucho de verdad, aunque esté ficcionada.

Una película que también es el retrato perfecto de una época más inocente, los 50 y los 60, y que es una de las favoritas a los Oscar 2023. Ya que ha conseguido 7 nominaciones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Original, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción, Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto. Spielberg ya triunfó en los Globos de oro al conseguir los de Mejor Película y Dirección.

Un niño fascinado por 'El mayor espectaculo del mundo'

Spielberg confiesa que la génesis de Los Fabelman son las conversaciones que ha mantenido, durante 16 años, con Tony Kushner (dramaturgo y guionista ganador de un Premio Pulitzer, varios Premios Tony y Emmy, y que acumula varias nominaciones al Oscar), junto al que firma el guion del film.

Fue en 2005, durante el rodaje de Munich en Malta, cuando Spielberg le comentó a Kushner que lo que le llevó a hacer sus propias películas fue ver, con seis años, El mayor espectáculo del mundo, de Cecil B. DeMille. Como vemos en Los Fabelman, el pequeño Spielberg intentó reproducir con su cámara casera el famoso choque del tren donde viaja el circo. Y a partír de ahí no paró de rodar películas caseras protagonizadas por sus hermanas, sus padres, sus amigos...

De hecho, las partes más divertidas de la película son las que reproducen, con todo lujo de detalles, esos rodajes amater de Spielberg. Como su primer film, que fue un western que rodó con 12 años y se titulaba The Last Gun. Y a los 13 años consiguió un premio por una película de guerra de 40 minutos llamada Escape to Nowhere. En esas reconstrucciones de los rodajes ya vemos la imagianción de Spielberg para conseguir escenas impensables para cualquier otro chaval. Y cómo va creciendo su amor al cine. De hecho, no nos extrañaría que algún chaval quisiera ser director de cine después de ver Los Fabelman.

Fotograma de 'Los Fabelman'

También se nos muestra a Spielberg como un niño solitario y con una imaginación desbordante que encontrará en el cine su manera de expresar sus sentimientos e incluso de relacionarse con los demás. De hecho, en el colegio mayor sufre Bullying por ser judío, hasta que sus películas le convierten en alguien popular. Destacar la historia de su primer amor.

Luego estudiaría cine en la Universidad de California, ingresó en Universal Studios como ayudante de edición e hizo su primer cortometraje para estrenar en cines, Amblin (1968), que acabaría dando nombre a su productora, Amblin Entertaintment. Como vemos en la película, cuando llegó a los estudios de Universal pudo conocer a uno de sus grandes ídolos, John Ford (David Lynch), que le daría unos cónsejos fundamentales para su carrera.