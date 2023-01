'Los Fabelman' y 'Almas en pena de Inisherin', triunfadoras de los Globos de Oro 2023

'Los Fabelman’, la película en la que Steven Spielberg recrea su infancia y juventud, triunfa en los Globos de Oro tras obtener los premios a mejor drama y mejor dirección en una gala que también recompensó a ‘Almas en pena de Inisherin’, de Martin McDonagh, con los galardones a mejor comedia o musical, mejor guión y el de mejor actor para Colin Farrell. En las categorías de televisión, ‘La casa del dragón’, precuela de Juego de Tronos, ha ganado el premio a mejor serie dramática.

“Me he estado escondiendo de esta historia desde que tenía 17 años", ha confesado Spielberg al recibir el cuarto Globo de Oro a la mejor dirección de su carrera. "Todo lo que he hecho hasta este momento me ha preparado para finalmente ser honesto sobre el hecho de que no es fácil ser un niño. Cuando cumplí 74 años me dije: 'Será mejor que lo hagas ahora".