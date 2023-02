La duración de la vida en países violentos es menos predecible y la esperanza de vida de los jóvenes puede ser hasta 14 años más corta en comparación con otros Estados pacíficos, según un estudio realizado por un equipo internacional liderado por la Universidad de Oxford y en el que ha participado el investigador de Ikerbasque en la Universidad del País Vasco Tim Riffe.

Este estudio, publicado en la prestigiosa revista Sciences Advances, ha constatado que el impacto de la violencia en la mortalidad va más allá de acortar vidas, ya que cuando se vive en un país violento, la ciudadanía tiene también más incertidumbre ante la vida.

“A new analysis suggests that lifetime uncertainty—the inequality in age at death within a population—is highest in countries that frequently experience violent conflict. https://t.co/n4gD36MZxR pic.twitter.com/NLKSFguQQm“